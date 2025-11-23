مقصية رونالدو تحطم أرقاما قياسية لـ النصر في قمة الدوري السعودي

سجل كريستيانو رونالدو هدفا من ضربة مقصية في فوز فريقه النصر على الخليج بنتيجة 4-1 في الجولة 9 من الدوري السعودي.

وأصبح النصر ثاني فريق يحقق أفضل انطلاقة في تاريخ الدوري السعودي بتحقيق 9 انتصارات في أول 9 جولات والذي حققه الهلال في 2018-19.

وتقدم النصر في الشوط الأول بهدفي جواو فيليكس وويسلي في الدقيقتين 39 و42.

ورفع فيليكس رصيده من الأهداف لـ 11 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وقلص مراد هوساوي الفارق في الدقيقة 47.

وأعاد ساديو ماني الفارق لهدفين من جديد بفضل هدفه في الدقيقة 77.

واختتم رونالدو الأهداف بهدف من ضربة مقصية رائعة في الشباك في الدقيقة 90+6.

ووصل رونالدو لـ 10 أهداف في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف مواطنه فيليكس.

وبفضل الرباعية أصبح النصر أكثر فريق يسجل أهدافا في أول 9 جولات برصيد 30 هدفا متفوقا على الهلال في موسم 2012-13 برصيد 27 هدفا.

ورفع النصر رصيده لـ 27 نقطة في الصدارة بالعلامة الكاملة من 9 مباريات.

فيما ظل الخليج سادسا برصيد 14 نقطة.

كريستيانو رونالدو - النصر - الخليج الدوري السعودي
