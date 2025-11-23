خبر في الجول - نقل نبيل عماد للمستشفى عقب إصابته ضد زيسكو

نُقل نبيل عماد لاعب الزمالك لأحد المستشفيات القريبة من استاد القاهرة عقب تعرضه للإصابة خلال مباراة زيكسو الزامبي.

ويستضيف الزمالك خصمه زيسكو على استاد القاهرة في الكونفدرالية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الزمالك في بهدف سيف الجزيري.

وتعرض نبيل للإصابة في الركبة حسبما علم FilGoal.com في الدقيقة 69 وعوضه محمود جهاد.

ونُقل لاعب منتخب مصر إلى أحد المستشفيات القريبة عبر سيارة الإسعاف من استاد القاهرة رفقة الجهاز الطبي للاطمئنان على حالته الصحية.

صاحب الـ 29 عاما خاض الموسم الجاري 10 مباريات وصنع هدفا في الدوري المصري.

وتواجد في تشكيل منتخب مصر خلال آخر مباراتين في كأس العين الدولية والتي حقق فيها المنتخب المركز الثالث.