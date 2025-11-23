الاتحاد السكندري: مجلس الإدارة في انعقاد دائم لوضع حد ضد أخطاء التحكيم

أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانا عن مجلس الإدارة برئاسة محمد أحمد سلامة، يعبر خلاله عن استيائه الشديد من الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري.

وخسر الاتحاد السكندري أمام الجونة بهدفين دون رد في الجولة 14 من الدوري المصري.

ولأول مرة يفوز الجونة على الاتحاد في الإسكندرية منذ 2021.

الفوز ارتقى بالجونة 7 مراكز للمركز الثامن برصيد 18 نقطة.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الأخير ومتكبدا الخسارة الرابعة على التوالي.

وجاء بيان الاتحاد السكندري كالآتي:

"يُعرب مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى عن استيائه البالغ مما شهدته مباراة الفريق أمام نادي الجونة، التي أقيمت اليوم على استاد الإسكندرية تحت إدارة الحكم محمود وفا، من قرارات تحكيمية مثيرة للدهشة أثّرت بشكل مباشر على سير ونتيجة المباراة، ووضعت علامات استفهام عديدة حول آليات اتخاذ القرارات من جانب حكم المباراة!!".

"فعلى سبيل المثال لا الحصر، قام مدافع الجونة باستخدام مرفقه بشكل مباشر داخل منطقة الجزاء، ما أدى إلى إصابة مهاجم الاتحاد السكندرى فادي فريد بشكل واضح في وجهه، ورغم وضوح المخالفة وشدة الالتحام قرر الحكم تجاهل الموقف وعدم احتساب ركلة جزاء لصالح الاتحاد السكندرى، ولم يحاول مراجعة تقنية الفيديو الـ"VAR"!.

"وعقب دقائق فقط تكرّر المشهد بصورة مطابقة تقريبًا عندما تدخّل لاعب الاتحاد السكندرى كريم الديب مستخدمًا مرفقه في لعبة مشابهة، ليقرر الحكم احتساب مخالفة وإشهار بطاقة صفراء ثانية وطرد اللاعب، وهو تناقض حاد لا يمكن تفسيره أو تبريره، خصوصًا أن القرارين صدرا من الحكم نفسه في المباراة ذاتها وفي لعبتين لا تختلفان عن بعضهما سوى في لون قميص اللاعب".

"وتزداد علامات الاستفهام مع احتساب الحكم ركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح فريق الجونة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، رغم أن مدافع الاتحاد السكندرى محمود شبانة نجح بوضوح في لعب الكرة قبل حدوث أي احتكاك مع مهاجم الجونة، إلا أن الحكم أصر على احتساب الركلة بصورة تثير التساؤلات، وهو قرار أسهم بشكل مباشر، إلى جانب الطرد، في تغيير شكل المباراة ووضع لاعبي الاتحاد السكندرى في موقف صعب وغير عادل".

"ويعبّر مجلس الإدارة عن دهشته الشديدة من غياب أي رد فعل من الاتحاد المصرى لكرة القدم ورابطة الأندية تجاه ما تتعرض له الأندية من أخطاء تحكيمية مؤثرة ومتكررة، ورغم المناشدات المتكررة بضرورة إصلاح منظومة التحكيم، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار نفس المشكلات دون أي تغيير، وهو ما يضر بعدالة المنافسة ويمس مصداقية المسابقة بأكملها".

"ويؤكد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى أنه في حالة انعقاد دائم لدراسة كافة الإجراءات التي تضمن الحفاظ على حقوق النادى وحمايته من التأثيرات السلبية لمثل هذه الأخطاء التحكيمية التي لم تعد مقبولة بأي شكل، كذلك اتخاذه عددًا من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى إصلاح مسار فريق الكرة".