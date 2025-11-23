زد وبتروجت يخطفان الفوز في الـ +90

انتصر زد وبتروجت على كهرباء الإسماعيلية وحرس الحدود على الترتيب في الوقت بدلا من الضائع من الجولة 14 من الدوري المصري.

وأقيمت مباراة بتروجت ضد الحرس على ملعب بتروسبورت، فيما أقيم لقاء كهرباء الإسماعيلية مع زد على استاد الإسماعيلية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بتروجت برأسية من سيكو سونكو بعد عرضية توفيق محمد في الدقيقة 16.

وفي الشوط الثاني استفاد إبراهيم عبد الحكيم من تردد الحارس خلال ركنية وسجل برأسية هدف التعادل للحرس في الدقيقة 60.

وخطف بتروجت الفوز في الثواني الأخيرة بهدفين في +90.

رأسية من أدهم حامد في الدقيقة 90+1 تقدم بها بتروجت، وبعد دقيقتين حسم عبدولاي دياباتي الـ 3 نقاط بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد بتروجت لـ 18 نقطة في المركز التاسع، فيما ظل الحرس في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة.

video:1

وفي الإسماعيلية عاد زد بـ 3 نقاط من خارج ملعبه.

تقدم الضيوف بهدف في الدقيقة 43 بعد مهارة فردية من عبد الرحمن البانوبي وتسديدة رائعة.

وأدرك الإريتري علي سليمان التعادل لكهرباء الإسماعيلية من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وخطف أحمد عاطف الـ 3 نقاط في الدقيقة 90+4 ورفع رصيد لـ 20 نقطة في المركز السابع.

فيما ظل كهرباء الإسماعيلية في المركز الأخير ودون فوز في آخر 5 جولات برصيد 8 نقاط.

video:2