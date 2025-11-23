أشرف صبحي يبحث مع رابطة الدوري الإسباني كيفية اكتشاف المواهب في مصر

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 22:13

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بلانكا فالديفيلسو، ممثل رابطة الدوري الإسباني "لاليجا" LAlIGA في كل من (مصر، ليبيا، السودان، الكويت، الأردن، لبنان)، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات تطوير كرة القدم، وتنمية المواهب الشابة، بما يعزز مسار الاحتراف للاعبين المصريين في المراحل السنية المختلفة.

وشهد اللقاء مناقشة آليات دعم وتطوير برامج اكتشاف المواهب في كرة القدم، بهدف صقل المواهب وتأهيلها وفق أحدث النظم الاحترافية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تستهدف من خلال تلك الشراكه بناء منظومة قوية لاكتشاف المواهب الكروية تُواكب المعايير العالمية، وتُسهم في صناعة لاعب قادر على المنافسة وتحقيق طموحات الرياضة المصرية، مضيفاً أن التعاون مع رابطة الدوري الإسباني يمثل إضافة فنية كبيرة لمشروع تنمية المواهب، لما تمتلكه لاليغا من خبرات واسعة في اكتشاف اللاعبين الأشبال وتهيئتهم للاحتراف الدولي.

وأشار الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات القيادة السياسية تُعد مرجعاً أساسياً في كل ما يُنفذ من برامج لاكتشاف الموهوبين في مختلف المحافظات، ونعمل على تنفيذ رؤية الدولة المصرية في الاستثمار الحقيقي في الإنسان، واكتشاف المواهب الرياضية من سن مبكرة، ووضعهم على المسار الصحيح من خلال شراكات دولية وجهود علمية مدروسة، بما يضمن صناعة جيل قادر على رفع اسم مصر في المحافل العالمية.

وأضاف وزير الرياضة أن مشروعات اكتشاف المواهب تمثل أحد أهم محاور العمل خلال الفترة الحالية، ونتيح من خلالها فرصاً عادلة لكل شباب مصر لإثبات قدراتهم والوصول إلى أعلى مراحل الاحتراف.

ومن جانبها، أكدت بلانكا فالديفيلسو، ممثل رابطة الدوري الإسباني "لاليغا" LAlIGA حرص الرابطة على تعزيز التعاون وتوسيع نطاق الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يخدم الجانبين، مشيرةً إلى اهتمام الرابطة بتوسيع أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومؤكدةً على حرص "لاليغا" على نقل خبراتها إلى الجانب المصري بما يدعم أهداف التنمية الرياضية المستدامة.

أشرف صبحي الدوري الإسباني
