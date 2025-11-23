انتهت في الدوري الإسباني - إلتشي (2)-(2) ريال مدريد
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 22:09
كتب : FilGoal
يلعب ريال مدريد ضد إلتشي في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.
--
ق 87 جوووووول جود بيلينجهام يسجل التعادل بعد تمريرة من مبابي أمام المرمى
ق 84 جووووول ألفارو رودريجيز يعيد التقدم لإلتشي.. راوغ راؤول أسينسيو وسدد على يمين كورتوا
ق 78 جوووووول التعادل برأسية من دين هاوسن بعد ركنية أرسلها جود بيلينجهام
ق 64 جونزالو جارسيا بدلا من أردا جولر
ق 57 فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا بدلا من رودريجو وفران جارسيا وداني سيبايوس
ق 53 جوووووول أليكس فيباس يسجل الأول
استراحة
بداية المباراة
