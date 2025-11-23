انتهت في الدوري الإسباني - إلتشي (2)-(2) ريال مدريد

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 22:09

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد ضد ريال أوفييدو

يلعب ريال مدريد ضد إلتشي في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

--

ق 87 جوووووول جود بيلينجهام يسجل التعادل بعد تمريرة من مبابي أمام المرمى

ق 84 جووووول ألفارو رودريجيز يعيد التقدم لإلتشي.. راوغ راؤول أسينسيو وسدد على يمين كورتوا

ق 78 جوووووول التعادل برأسية من دين هاوسن بعد ركنية أرسلها جود بيلينجهام

ق 64 جونزالو جارسيا بدلا من أردا جولر

ق 57 فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي وإدواردو كامافينجا بدلا من رودريجو وفران جارسيا وداني سيبايوس

ق 53 جوووووول أليكس فيباس يسجل الأول

استراحة

بداية المباراة

ريال مدريد
