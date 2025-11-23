كرة نسائية – حبيبة عصام وصبري على رأس قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية للشباب تحت 20 سنة بقيادة أميرة يوسف القائمة النهائية التي تستعد لخوض منافسات بطولة شمال إفريقيا.

وتقام بطولة شمال إفريقيا للشباب للكرة النسائية في تونس.

ويأتي على رأس القائمة حبيبة عصام مهاجمة فريق الكرة النسائية في الأهلي.

وأيضا حبيبة صبري حارس مرمى فريق مسار والتي كانت تنافس على جائزة أفضل حارسة في إفريقيا. وكذلك مرشحة حاليا لجائزة أفضل حارسة مرمى في العالم.

وجاءت قائمة مصر كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة صبري - كنزي مجدي عزيز - وفاء ربيع

خط الدفاع: حبيبة أشرف - جنة أحمد - سلمى كرم - فرحة الجارحي - حنين زكي - حبيبة وليد - رودينا عبد الرسول

خط الوسط: فاطمة مصطفى - فاطمة الزهراء - كاميليا معتز- كاميليا أبو سيف - منة عزت - أشرقت عادل - منى فكري - فرح المهدي - جوانا جورج

خط الهجوم: حبيبة عصام - نغم النجار - سارة خالد