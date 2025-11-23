الجونة يرتقي 7 مراكز في ترتيب الدوري بثنائية ضد الاتحاد السكندري

حقق الجونة الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-0 في الجولة 14 من الدوري المصري في لقاء أقيم على استاد الإسكندرية.

ولأول مرة يفوز الجونة على الاتحاد في الإسكندرية منذ 2021.

الفوز ارتقى بالجونة 7 مراكز للمركز الثامن برصيد 18 نقطة.

فيما توقف رصيد الاتحاد عند 8 نقاط في المركز الأخير ومتكبدا الخسارة الرابعة على التوالي.

وزاد كريم الديب قائد زعيم الثغر من صعوبة المباراة على فريقه بتعرضه للطرد بعد الحصول على إنذارين في الدقيقة 39.

وفي الدقيقة 45+6 تحصل الجونة على ركلة جزاء انبرى لها مروان محسن وسجلها في الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم الجونة 1-0.

وفي الشوط الثاني وفي الدقيقة 9+7 سجل أدهم كريم بتسديدة أرضية غالطت الحارس الهدف الثاني للجونة وحسم الـ 3 نقاط.

الجونة خارج أرضه هذا الموسم حقق 14 نقطة من أًصل 18 حتى الآن.

فيما تعرض الاتحاد للخسارة الثالثة على التوالي ودون فوز في الإسكندرية خلال آخر 4 مباريات.