انتهت الدوري الإيطالي - إنتر (0)-(1) ميلان.. ميلانو تتلون بالأحمر
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 21:42
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنتر ضد ميلان في الجولة 12 من الدوري الإيطالي.
ويحتل إنتر المركز الثالث برصيد 24 نقطة ويأتي ميلان خامسا برصيد 22 نقطة، فيما يتصدر روما الترتيب برصيد 27 نقطة من 12 مباراة.
انتهت
ق 73: ركلة جزاء يسددها هاكان ويتصدى لها الحارس
ق 72: ركلة جزااااء لإنتر
ق 71: مطالبات بركلة جزاء لإنتر والحكم يعود لتقنية الفيديو
ق 60: فرصة هدف التعادل تضيع بتسديدة أعلى العارضة من باستوني
ق 54: جووووول أوووووول بوليسيتش بعد متابعة لتسديدة ارتدت من يد الحارس
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 37: الحارس يتصدى والقائم الأيسر يمنع تسديدة لاوتارو من الهدف الأول لإنتر
ق 27: القائم الأيسر يمنع رأسية أتشيربي والأول لإنتر
ق 16: تسديدة بارتيسيجي تمر بجوار القائم دون خطورة على مرمى إنتر
ق 3: ماينيان يتصدى لرأسية بأطراف أصابعه ودفاع يشتت
بداية اللقاء