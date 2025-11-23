تشكيل ريال مدريد - ثلاثي دفاعي وفينيسيوس على مقاعد البدلاء أمام إلتشي

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني لفريق ريال مدريد عن تشكيله لمواجهة إلتشي في الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

ويتواجد فينيسيوس جونيور على مقاعد بدلاء الملكي، بينما يلعب رودريجو مع كيليان مبابي في الأمام.

وجاء تشكيل الميرينجي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع : راؤول أسينسيو – دين هاوسن – ألفارو كاريراس

خط الوسط: ترينت ألكساندر أرنولد – أردا جولر – داني سيبايوس – جود بيلينجهام - فران جارسيا

خط الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني مؤقتا برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة الذي فاز بالأمس على أتلتيك بلباو 4-0.