تشكيل دربي الغضب – عودة تورام لـ إنتر.. ورابيو أساسي مع ميلان

أعلن كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر تشكيل فريقه الأساسي ضد خصمه ميلان.

ويواجه إنتر غريمه في المدينة ميلان في دربي الغضب الذي سيجمعهما بعد قليل في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وعاد ماركوس تورام لاعب إنتر إلى التشكيل الأساسي مرة أخرى بعد عودته من الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

الدفاع: مانويل أكانجي – فرانشيسكو أتشيربي – أليساندرو باستوني

الوسط: كارلوس أوجوستو – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – بيتار سوتشيتش – فيديريكو ديماركو

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – ماركوس تورام

وعلى الجانب الآخر أعلن ماسيميليانو أليجري المدير الفني لميلان تشكيل فريقه.

ويلعب أدريان رابيو بشكل أساسي مرة أخرى بعد غيابه بسبب الإصابة.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك مانيان

الدفاع: فيكايو توموري – ماتيو جابيا – ستراينيا بافلوفيتش

الوسط: ألكسيس سالميكرس – يوسف فوفانا – لوكا مودريتش – أدريان رابيو – دافيدي بارتيزاجي

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – رافاييل لياو

ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.

بينما يأتي ميلان في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.