Gaming - ببجي تعلن اختبار نسخة Black Budget

أعلنت شركة KRAFTON أن استوديوهات PUBG Studios ستجري اختبار نسخة الـ Alpha المغلق للعبتهم القادمة PUBG: Black Budget في شهر ديسمبر المقبل.

وسيتوفر الاختبار للاعبي الحاسب الشخصي (Steam) في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، مع دعم للغات الإنجليزية والكورية والروسية والصينية.

ويُمثل هذا نقطة تحول في تطوير لعبة التصويب التكتيكية الجديدة من PUBG Studios، المصممة لجمع آراء قيّمة من المطورين ومجتمع اللعبة حول عناصر اللعب الرئيسية، مما سيُمثل خطوة حاسمة في رسم ملامح اللعبة القادمة.

وتعيد PUBG: Black Budget تعريف هذا النوع من الألعاب من خلال التركيز على البحث والاستكشاف بدلًا من البقاء والقتال فقط.

تجري أحداث اللعبة على جزيرة Coli، وهي بيئة غامضة محاصرة في حلقة زمنية ويسيطر عليها ظاهرة متقلبة تُعرف باسم The Anomaly، حيث يجب على اللاعبين الانخراط في مواجهات PvPvE أثناء بحثهم عن تقنيات سرية للغاية، وكشف حقيقة مبادرة الميزانية السوداء التي تحمل اسم SAPIENS.

جدول الاختبار المغلق وطريقة الوصول

سيُقام اختبار ألفا المغلق حصريًا على منصة ستيم (Steam)، وسيتكون من جلستي اختبار عامتين من 12 إلى 14 ديسمبر ومن 19 إلى 21 ديسمبر، بإجمالي ستة أيام على مدار أسبوعين.

يمكن للاعبين التسجيل للوصول عبر صفحة اللعبة على متجر ستيم.

سيتمكن المشاركون في الاختبار من بث محتوى اللعب والتقاطه ومشاركته بحرية طوال فترة الاختبار. كما يمكن للاعبين الحصول على مفاتيح وصول عبر Twitch Drops خلال الحدث. صُممت هذه الصيغة المفتوحة لتشجيع تفاعل المجتمع وتعليقاته، مما يساعد PUBG Studios على تحسين أنظمة اللعب والأداء استعدادًا لمراحل الاختبار المستقبلية.