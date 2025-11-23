بسبب تشابه الأسماء.. ريال مدريد يعتذر لـ إلتشي في تكريم جوتا

قدم نادي ريال مدريد اعتذارا لنظيره إلتشي بسبب استخدام صورة لاعبه أندري سيلفا.

وأطلق ريال مدريد فيديو تكريم لديوجو جوتا لاعب ليفربول السابق الذي توفي في حادث سير رفقة شقيقه أندري سيلفا.

وبسبب تشابه الأسماء هذا، استخدم ريال مدريد صورة أندري سيلفا لاعب إلتشي بدلا من شقيق جوتا.

وأدرك نادري ريال مدريد الخطأ واعتذر لنادي إلتشي ولاعبه أندري سيلفا.

El Real Madrid C. F. pide disculpas al Elche C. F. y a su jugador André da Silva por haber incluido por error, en el obituario de un vídeo institucional, su imagen en lugar de la de André Silva, hermano de Diogo Jota, jugador del Liverpool. Lamentamos lo ocurrido. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 23, 2025

ولم يكن هذا الخطأ الوحيد، بل أن ريال مدريد وضع صورة أندري سيلفا عندما كان لاعبا في لايبزيج الألماني وليس بقميص إلتشي.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.