بسبب تشابه الأسماء.. ريال مدريد يعتذر لـ إلتشي في تكريم جوتا

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 19:38

كتب : FilGoal

جوتا مهاجم ليفربول

قدم نادي ريال مدريد اعتذارا لنظيره إلتشي بسبب استخدام صورة لاعبه أندري سيلفا.

وأطلق ريال مدريد فيديو تكريم لديوجو جوتا لاعب ليفربول السابق الذي توفي في حادث سير رفقة شقيقه أندري سيلفا.

وبسبب تشابه الأسماء هذا، استخدم ريال مدريد صورة أندري سيلفا لاعب إلتشي بدلا من شقيق جوتا.

أخبار متعلقة:
فلورنتينو بيريز يهاجم "يويفا" وتيباس وبرشلونة والتحكيم في اجتماع عمومية ريال مدريد سيغيب لمدة أسبوعين.. ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو ماستانتونو: لامين أفضل مني حاليا.. وأتمنى التقاط إيقاع ريال مدريد وأوروبا سريعا بنزيمة: فينيسيوس بإمكانه الحصول على الكرة الذهبية.. وقد أعود لريال مدريد بشرط واحد

وأدرك نادري ريال مدريد الخطأ واعتذر لنادي إلتشي ولاعبه أندري سيلفا.

ولم يكن هذا الخطأ الوحيد، بل أن ريال مدريد وضع صورة أندري سيلفا عندما كان لاعبا في لايبزيج الألماني وليس بقميص إلتشي.

La imagen errónea publicada en el vídeo oficial del Real Madrid.

ولقى جوتا مصرعه عقب أسبوعين فقط من حفل زفافه الذي أجراه عقب نهاية الموسم المنقضي.

وتوفى جوتا بعمر 28 عاما قبل أيام من استعدادات ليفربول للموسم الجديد.

وكان جوتا قد انتقل إلى صفوف ليفربول في صيف 2020 قادما من ولفرهامبتون.

وخاض جوتا 49 مباراة دولية رفقة المنتخب البرتغالي ونجح في تسجيل 14 هدفا.

وكانت آخر مباريات جوتا مع كرة القدم عند تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية يونيو الماضي.

ريال مدريد الدوري الإسباني ديوجو جوتا أندري سيلفا إلتشي
نرشح لكم
تيباس يرد على بيريز: خطاب إقصائي متكرر.. ومغالطات حول مشروع CVC واتفاق ميامي فلورنتينو بيريز يهاجم "يويفا" وتيباس وبرشلونة والتحكيم في اجتماع عمومية ريال مدريد فليك: الفوز أهم من عدم استقبال الأهداف.. وليفاندوفسكي بين الأفضل في العالم في ليلة العودة للمنزل.. برشلونة يكتسح بلباو برباعية انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(0) أتلتيك بلباو تشكيل برشلونة - عودة جارسيا ورافينيا وكامب نو أمام بلباو مصدر مقرب من زكريا الدهشوري يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات الأهلي مواعيد مباريات اليوم - عودة الدوريات الأوروبية.. والمغرب تصطدم بالبرازيل في مونديال الناشئين
أخر الأخبار
أرتيتا: منحنا الجمهور ما يستحقه في الدربي.. وإيزي كان يمكنه تسجيل 5 أهداف 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل دربي الغضب – عودة تورام لـ إنتر.. ورابيو أساسي مع ميلان 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
Gaming - ببجي تعلن اختبار نسخة Black Budget 30 دقيقة | Gamers
مباشر الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) زيسكو يونايتد.. بيزيرا يواصل المحاولات 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكوكي: مباراة زيسكو هي الأهم.. ومن يريد التأهل عليه الفوز على ملعبه 37 دقيقة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - نقل أبو الخير إلى المستشفى عقب الاصطدام في مباراة المصري ساعة | الكرة الإفريقية
فرانك لن ينساه طوال حياته.. "هاتريك" إيزي يقود أرسنال للفوز على توتنام برباعية في الدربي ساعة | الدوري الإنجليزي
المصري يستهل مشواره في الكونفدرالية بفوز قاتل على كايزر تشيفز ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر
/articles/517728/بسبب-تشابه-الأسماء-ريال-مدريد-يعتذر-لـ-إلتشي-في-تكريم-جوتا