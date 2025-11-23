يأمل في دربي غير غاضب.. روما يفوز على كريمونيزي ويعتلي الصدارة

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

إيفان فيرجسون - روما

فاز روما على منافسه كريمونيزي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل ماتياس سولي وإيفان فيرجسون وويسلي أهداف روما، بينما أحرز فرانشيسكو فولينو هدف كريمونيزي الوحيد.

وافتتح سولي النتيجة في الدقيقة 17 من صناعة مانو كوني، قبل أن يضاعف لورينزو بيليجريني الفارق لكن لم يحتسب بعد العودة إلى الفيديو.

وحصل تومازو باربييري لاعب كريمونيزي على ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول لكن لم يتم احتسابه بعد النظر إلى الفيديو.

ثم أضاف فيرجسون الهدف الثاني في الدقيقة 64 من صناعة نائل العيناوي.

واختتم ويسلي أهداف الجيالوروسي في الدقيقة 69 من صناعة ستيفان الشعراوي.

وقلص فولينو الفارق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لكن دون جدوى بسبب حسم روما النتيجة.

واعتلى روما صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بالوصول إلى النقطة 27.

بينما توقف رصيد كريمونيزي عند النقطة 14 في المركز الـ 11.

ويأمل روما أن يكون دربي الغضب بين إنتر وميلان مساء اليوم الأحد غير غاضب وينتهي بالتعادل من أجل الاستمرار في الصدارة.

وفي حال فوز إنتر بالدربي سيعود إلى صدارة جدول الترتيب.

