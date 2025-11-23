كرة يد - بتواجد ثنائي محترف.. منتخب مصر للسيدات يعلن قائمته في بطولة العالم 2025

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 18:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر كرة يد سيدات

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد قائمة منتخب مصر للسيدات المشاركة في بطولة العالم 2025.

وحقق منتخب سيدات مصر لكرة اليد المركز الرابع في أمم إفريقيا وحسم تأهله إلى كأس العالم 2025 بدولتي هولندا وألمانيا.

وستقام البطولة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

أخبار متعلقة:
كرة يد - رغم تألق يحيى خالد.. سان جيرمان يخسر أمام برشلونة في أبطال أوروبا كرة يد - الثالث على التوالي.. الأهلي بطل السوبر المصري على حساب سموحة كرة يد - منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية لبطولة إفريقيا 2026 كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة مع هولندا والنمسا والأرجنتين.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات كل من

حراسة المرمى: مي جمعة – جهاد وائل – جنة نور

الجناح الأيسر: نوران خالد – أمينة هشام

الظهير الأيسر: تقى كامل – لوجين أسامة – شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة – فاطمة محمود

صانع الألعاب: مروة عيد – نادين طارق – شروق محمود

الظهير الأيمن: روان سعيد – يارا هاني – ملك عمرو

الجناح الأيمن: أمينة عاطف – ملك طلعت

وتضم القائمة ثنائي محترف هو: مي جمعة حارس مرمى كوزالين البولندي ومروة عيد لاعب نيس الفرنسي.

ويشارك منتخب مصر للسيدات لأول مرة في بطولة العالم.

وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

28 نوفمبر: النمسا × مصر

30 نوفمبر: مصر × هولندا

2 ديسمبر: الأرجنتين × مصر

منتخب مصر لكرة اليد سيدات بطولة العالم لكرة اليد سيدات
نرشح لكم
كرة نسائية – حبيبة عصام وصبري على رأس قائمة منتخب الشباب لبطولة شمال إفريقيا كرة نسائية - الجيش الملكي بطلا لدوري أبطال إفريقيا.. ومسار رابعا كرة سلة - انتظام هاجر عامر في تدريبات الأهلي استعدادا لبطولة إفريقيا خبر في الجول - ناد أوروبي يطلب قضاء نور عبد الواحد السيد فترة معايشة تمهيدا للتعاقد معها اسكواش - المصرية الرابعة.. هانيا الحمامي تتصدر التصنيف العالمي لأول مرة اسكواش - أمينة عرفي وأبو الغار يتوجان بلقب الصين المفتوحة استعادة الهيمنة.. برشلونة يضرب ريال مدريد برباعية في كلاسيكو السيدات اسكواش – خماسي مصري في نصف نهائي بطولة الصين المفتوحة
أخر الأخبار
أفلت بالصدارة.. ريال مدريد يتعادل مع إلتشي في مباراة جنونية 3 ساعة | الدوري الإسباني
الزمالك يكشف طبيعة إصابة نبيل عماد 5 ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تأجيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة 6 ساعة | الكرة المصرية
الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد 6 ساعة | الدوري المصري
في ليلة سوبر مايك.. ميلان ينتصر على إنتر ويعزز تفوقه للدربي السادس على التوالي 6 ساعة | الكرة الأوروبية
مقصية رونالدو تحطم أرقاما قياسية لـ النصر في قمة الدوري السعودي 7 ساعة | سعودي في الجول
عبد الرؤوف: كنا نستطيع تسجيل المزيد من الأهداف.. ولا يوجد بدلاء في بعض المراكز 7 ساعة | الكرة الإفريقية
الجزيري: كان ينقصنا الحركية ضد زيسكو لكن الأهم الفوز 7 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517725/كرة-يد-بتواجد-ثنائي-محترف-منتخب-مصر-للسيدات-يعلن-قائمته-في-بطولة-العالم-2025