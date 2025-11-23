كرة يد - بتواجد ثنائي محترف.. منتخب مصر للسيدات يعلن قائمته في بطولة العالم 2025

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد قائمة منتخب مصر للسيدات المشاركة في بطولة العالم 2025.

وحقق منتخب سيدات مصر لكرة اليد المركز الرابع في أمم إفريقيا وحسم تأهله إلى كأس العالم 2025 بدولتي هولندا وألمانيا.

وستقام البطولة في الفترة من 26 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الخامسة مع هولندا والنمسا والأرجنتين.

وضمت قائمة منتخب مصر للسيدات كل من

حراسة المرمى: مي جمعة – جهاد وائل – جنة نور

الجناح الأيسر: نوران خالد – أمينة هشام

الظهير الأيسر: تقى كامل – لوجين أسامة – شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة – فاطمة محمود

صانع الألعاب: مروة عيد – نادين طارق – شروق محمود

الظهير الأيمن: روان سعيد – يارا هاني – ملك عمرو

الجناح الأيمن: أمينة عاطف – ملك طلعت

وتضم القائمة ثنائي محترف هو: مي جمعة حارس مرمى كوزالين البولندي ومروة عيد لاعب نيس الفرنسي.

ويشارك منتخب مصر للسيدات لأول مرة في بطولة العالم.

وإليكم مواعيد مباريات منتخب مصر في البطولة

28 نوفمبر: النمسا × مصر

30 نوفمبر: مصر × هولندا

2 ديسمبر: الأرجنتين × مصر