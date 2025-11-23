تشكيل دربي شمال لندن – ساكا أساسي مع أرسنال.. وريتشارليسون يقود هجوم توتنام

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه الأساسي لمباراة فريقه ضد توتنام.

ويواجه أرسنال خصمه توتنام في دربي شمال لندن بعد قليل في الجولة 12 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويتواجد بوكايو ساكا في التشكيل الأساسي لفريقه.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: يورين تيمبر – ويليام ساليبا – بييرو هينكابييه – ريكاردو كالافيوري

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي - إيبيريتشي إيزي

الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينو – لياندرو تروسارد

بينما على الجانب الآخر أعلن توماس فرانك المدير الفني لتوتنام تشكيل فريقه.

ويقود البرازيلي ريتشارليسون هجوم الفريق وخلفه محمد قدوس وويلسون أودوبيرت.

وأتى التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو

الدفاع: كيفين دانسو – ميكي فان دي فين – كريستيان روميرو

الوسط: دجيد سبينس – جواو بالينيا – رودريجو بينتانكور – ديستيني أودودجي

أمامهما: محمد قدوس – ويلسون أودوبيرت

الهجوم: ريتشارليسون

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، بينما يأتي توتنام في المركز التاسع بـ 18 نقطة.