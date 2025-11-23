الجماهير أعلنت التجديد.. إيسكو مستمر مع بيتيس حتى 2028

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 18:07

كتب : FilGoal

إيسكو يجدد تعاقده مع بيتيس

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني تجديد تعاقد إيسكو حتى 2028.

وجاء الإعلان عن طريق رفع جماهير النادي لـ تيفو يحمل صورة اللاعب و2028 للكشف عن التمديد قبل انطلاق مباراة الفريق ضد جيرونا في الدوري الإسباني

إيسكو انضم للفريق الأندلسي في صيف 2023 وبعد تألقه أصبح قائد الفريق.

وخاض 69 مباراة سجل 21 هدفا وصنع 18 في جميع المسابقات خلال موسمين، وقاده للتأهل للمسابقات الأوروبية موسمين متتاليتين لأول مرة في تاريخه.

كما عاد بعد غياب 6 سنوات لتمثيل منتخب إسبانيا في يونيو الماضي.

ويحتل بيتيس المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 12 مباراة.

فيما يحتل المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 4 مباريات في مرحلة الدوري من الدوري الأوروبي.

إيسكو بدأ مسيرته في فالنسيا وانضم لمالاجا في 20211 وقضى موسمين وحط الرحال في ريال مدريد واستمر 9 سنوات بقميص الملكي.

وفي 2022 انتقل لصفوف إشبيلية وبعد موسم وحيد ارتدى قميص بيتيس الغريم التقليدي.

وخلال مسيرته فاز بـ 18 لقبا جميعها مع ريال مدريد.

