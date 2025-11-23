انتهت الكونفدرالية - المصري (2)-(1) كايرز تشيفز
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 17:43
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.
لمتابعة المباراة من هنا
---------------------------------------
انتهت
ق 87: جووووووول محمد هاشم بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.
ق 66: هدف التعادل لكايزر تشيفز عن طريق ديلون سولومونز بعد تسديدة أرضية ضعيفة.
ق 58: جووووول موجيشا من نقطة الجزاء.
ق 57: ضربة جزاء للمصري بعد تدخل الحارس على عمرو سعداوي.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 24: تسديدة من دغموم داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى.
سيطرة من أصحاب الأرض على الكرة دون خطورة على مرمى كايزر تشيفز.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل
نرشح لكم
خبر في الجول - نقل أبو الخير إلى المستشفى عقب الاصطدام في مباراة المصري المصري يستهل مشواره في الكونفدرالية بفوز قاتل على كايزر تشيفز تشكيل الزمالك - عودة نبيل عماد وتواجد السعيد على مقاعد البدلاء ضد زيسكو دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي خبر في الجول - صلاح مصدق يتقدم بإنذار لـ الزمالك لفسخ تعاقده الجماهير أعلنت التجديد.. إيسكو مستمر مع بيتيس حتى 2028 تشكيل المصري - كينجسلي يقود الهجوم بعد إيقاف صلاح محسن.. وظهور أول للشامي عودة إدارة فريق السكة الحديد إلى منظومة النادي مجددا