انتهت الكونفدرالية - المصري (2)-(1) كايرز تشيفز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

انتهت

ق 87: جووووووول محمد هاشم بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.

ق 66: هدف التعادل لكايزر تشيفز عن طريق ديلون سولومونز بعد تسديدة أرضية ضعيفة.

ق 58: جووووول موجيشا من نقطة الجزاء.

ق 57: ضربة جزاء للمصري بعد تدخل الحارس على عمرو سعداوي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 24: تسديدة من دغموم داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى.

سيطرة من أصحاب الأرض على الكرة دون خطورة على مرمى كايزر تشيفز.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل