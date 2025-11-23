انتهت الكونفدرالية - المصري (2)-(1) كايرز تشيفز

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 17:43

كتب : FilGoal

عبد الرحيم دغموم - المصري - كايزر تشيفز

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة المصري ضد كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية.

انتهت

ق 87: جووووووول محمد هاشم بعد تسديدة من داخل الـ 6 ياردات.

ق 66: هدف التعادل لكايزر تشيفز عن طريق ديلون سولومونز بعد تسديدة أرضية ضعيفة.

ق 58: جووووول موجيشا من نقطة الجزاء.

ق 57: ضربة جزاء للمصري بعد تدخل الحارس على عمرو سعداوي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 24: تسديدة من دغموم داخل منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى.

سيطرة من أصحاب الأرض على الكرة دون خطورة على مرمى كايزر تشيفز.

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

المصري الكونفدرالية كايزر تشيفز
