تيباس يرد على بيريز: خطاب إقصائي متكرر.. ومغالطات حول مشروع CVC واتفاق ميامي

رد خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني على تصريحات فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد التي هاجم خلالها "يويفا" ورابطة الدوري الإسباني خلال الجمعية العمومية للنادي الملكي.

وكان بيريز قد هاجم تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، ورد الأخير عبر حسابه على موقع X.

وقال تيباس: "خطاب بيريز إقصائي، فرئيس ريال مدريد يكرر منذ سنوات الخطاب نفسه حول إنقاذ كرة القدم عبر مشروع دوري السوبر".

وأضاف "فلورنتينو يعود مجدداً إلى المنبر، وهو نفسه الذي حذر عام 2021 عبر برنامج (إل تشيرينجيتو) من أن كرة القدم مريضة اقتصادياً وأن دوري السوبر هو الحل الوحيد".

وأوضح رئيس رابطة الدوري الإسباني "لقد هاجم جميع المؤسسات وبأسلوب استعلائي يدعي فيه امتلاك الحقيقة المطلقة، وهو أمر أصبح معتاداً عاماً بعد عام نتيجة إحباطه من قلة من يدعمون مشروعه".

وأشار تيباس إلى الرد التفصيلي على تصريحات بيريز قائلاً: "سأرد بالتفصيل على تصريحاته، فبعضها كاذب، والبعض الآخر محرف، وما تبقى لا يعرض الحقيقة الكاملة حول ما يحدث فعلاً في كرة القدم الإسبانية والأوروبية".

وعن مباراة ميامي أوضح "جرى تداول الكثير من الروايات لكنها بعيدة عن الواقع. المشروع تمت الموافقة عليه داخل أجهزة رابطة الليجا منذ 2018 ضمن الشراكة مع شركة ريليفنت وبحضور ريال مدريد دون اعتراض".

وشدد: "المشروع أعيد شرحه في لجنة مفوضة عام 2020 بحضور ريال مدريد أيضاً دون تسجيل أي معارضة من جانبه، الجمعية العمومية للرابطة لا تمتلك صلاحية رفض طلب ناديين لخوض مباراة رسمية خارج إسبانيا".

وأضاف: "تم اتباع جميع الإجراءات القانونية، والجهة الوحيدة المخوَّلة بتقييم تأثير إقامة المباراة خارج البلاد هي فيفا، وليس رابطة الدوري أو الاتحاد الإسباني أو (يويفا) أو ريال مدريد".

وأوضح "فياريال لم يتقاض أي مكافأة استثنائية مقابل المشاركة، بل تعويض مرتبط بسفر الجماهير فقط، بينما لم يحصل برشلونة على أي مقابل مالي".

أما اتفاق CVC قال تيباس: "تمت الموافقة عليه بأغلبية الأندية وبطريقة اختيارية، والهدف لم يكن تسليم الرابطة لصندوق استثماري بل ضخ ما يقارب من ملياري يورو لتطوير البنية التحتية".

وكشف "تم توجيه 70 بالمئة من الأموال لتحديث الملاعب وتطوير المنشآت وليس للرواتب أو التعاقدات".

وواصل "العوائد التجارية وإيرادات يوم المباراة تواصل الارتفاع بفضل هذه الاستثمارات، والمشاكل المتعلقة بتسجيل اللاعبين لا علاقة لها بمشروع CVC بل بقرارات إنفاق خاطئة من بعض الأندية".

وحول راتبه قال تيباس: "يوافق عليه بالتصويت السري من الأندية نفسها كل أربع سنوات والمكافآت السنوية تخضع أيضاً للتصويت، وهي نفس الأندية التي يدعي فلورنتينو أنها تدفع راتبي من بيع لاعبيها".

واختتم تيباس تصريحاته "عندما كان ريال مدريد داعماً لزيادة راتبي كان الأمر مقبولاً، أما اليوم فصار شعبوية رخيصة".