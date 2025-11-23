كأس العرب - 6 منتخبات تصل قطر للمشاركة في ملحق التصفيات

وصلت منتخبات عمان والسودان والبحرين واليمن ولبنان والصومال إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد استعدادا لخوض مبارياتها في الملحق المؤهل لبطولة كأس العرب 2025.

وتقام بطولة كأس العرب بقطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

ويقام الملحق المؤهل بنظام المباراة الواحدة يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

وفي اليوم الأول من مرحلة التصفيات، سيلتقي منتخب موريتانيا مع نظيره الكويتي يوم 25 نوفمبر على أن يتأهل الفائز للمشاركة في المجموعة الثالثة التي تضم مصر والأردن والإمارات.

فيما يلعب منتخب سوريا ضد جنوب السودان في اليوم نفسه، ويلعب منتخب فلسطين أمام ليبيا، ويتأهل المنتخبان الفائزان للتواجد ضمن المجموعة الأولى التي تضم قطر وتونس.

في اليوم التالي، سيلعب منتخب عمان ضد نظيره الصومالي، وجزر القمر أمام اليمن، ويتأهل المنتخبان الفائزان للتواجد ضمن المجموعة الثانية التي تضم كلا من منتخبي المغرب والسعودية.

بينما يلعب منتخب البحرين ضد جيبوتي، يلتقي منتخب السودان مع نظيره اللبناني، ويتأهل المنتخبان الفائزان للتواجد ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخب الجزائر والعراق.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

ويقود حلمي طولان مهمة تدريب منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.

