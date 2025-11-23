فلورنتينو بيريز يهاجم "يويفا" وتيباس وبرشلونة والتحكيم في اجتماع عمومية ريال مدريد

افتتح فلورنتينو بيريز اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء ريال مدريد الممثلين ليستعرض وضع النادي، قبل أن يشن هجوما حادا غير مسبوق ضد رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" ورئيسها خافيير تيباس والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وبرشلونة على خلفية قضية نيجريرا ونظام التحكيم بالكامل، في خطاب امتد لأكثر من ساعة ونال واحدة من أكبر موجات التصفيق التي شهدتها القاعة.

تحدث رئيس ريال مدريد عن ضغط المباريات وكثرة الإصابات خلال الموسمين الماضيين قائلا: "حققنا 30 لقبا في آخر 15 موسما، ولكنكم تعلمون دائما حجم الطموح في ريال مدريد. الموسم الماضي حاربنا حتى النهاية لكنه كان قاسيا بسبب الإصابات التي حرمتنا من داني كارباخال وإيدر ميليتاو تقريبا طوال الموسم، إضافة إلى داني سيبايوس وإدوار كامافينجا وميندي الذين فقدناهم لفترات طويلة".

وتابع "اللاعبون خاضوا أكثر من 80 مباراة وهذا أمر جنوني في ظل جدول يزداد ضرره يوما بعد يوم".

يويفا

وقال: "لسنا ضد الجميع، لكننا ضد ما هو غير قانوني أو غير أخلاقي. ليس طبيعيا ولا قانونيا أن يتم منع الأندية من تنظيم بطولاتها الخاصة. ليس طبيعيا أن تحاول يويفا التحكم في مصيرنا وفرض أنظمة مسابقات تضر بالجماهير".

وتابع "لا أحد يمكنه معاقبتنا، الأندية حرة كما أكد حكم محكمة الاستئناف الأخيرة. لدينا حقان، التعويض عن الأضرار بمليارات اليورو وتنظيم بطولتنا الخاصة وسنقوم بالأمرين معا".

وشدد بيريز "لكن تذكروا أن مسؤولي يويفا يخضعون لمصوتيهم ولهذا نضطر للعب مباريات في آسيا أو قرب الصين. وليس طبيعيا في القرن الحادي والعشرين أن يصبح مشاهدة كرة القدم أكثر كلفة كل عام".

تيباس

انتقد رئيس ريال مدريد رابطة الدوري الإسباني ورئيسها خافيير تيباس قائلا: "ليس طبيعيا أن يحاول رئيس الرابطة فرض مباراة في ميامي، وهو أمر لا يبدو طبيعيا حتى لقائد برشلونة فرينكي دي يونج".

وأضاف "ليس طبيعيا أن تدعم الرابطة حصول برشلونة وفياريال على أموال إضافية بسبب اللعب في ميامي. ثم نستمع إلى تيباس وهو يقارن ذلك بمباريات دوري كرة القدم الأمريكية NFL وهو مشروع فاشل".

وأوضح "مباراة NFL كانت قانونية وتحظى بدعم الجميع ولم تكن بالمثل، ولم تحظ بدعم يويفا. إنها مجرد مغامرة فاشلة. وليس طبيعيا أيضا أن تتقاضى لا ليجا ستة أضعاف ما تتقاضاه بريمييرليج".

وواصل انتقاد تيباس بسبب تمويل وسائل الإعلام قائلا: "ليس طبيعيا أن تستمر لا ليجا في خسارة ملايين اليورو من أموالنا بسبب فشل متحف الأساطير، الذي يستخدم لتبرير الاستثمار في وسائل إعلام هدفها الإضرار بريال مدريد. الأكثر خطورة أن يحدث ذلك بشكل غير شفاف، ورئيس الرابطة رفض تزويدنا بالمعلومات".

وتطرق بيريز إلى اتفاق CVC قائلا: "أدركت العديد من الأندية أن فقدان جزء من إيراداتها لمدة 50 عاما سيقيد مستقبلها بسبب اتفاق CVC. نأمل أن يتم إلغاؤه أمام المحاكم".

وكشف بيريز "لقد رفع ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيك دعاوى قضائية ضده. وأقولها آسف، برشلونة كان معارضا ثم انسحب من القضية عندما تمكن من تسجيل لاعبين بفضل الرابطة".

أكد رئيس ريال مدريد التصعيد ضد الرابطة وأضاف: "حان وقت تحديد المسؤوليات. رئيس لا ليجا تصرف بمفرده وعليه أن يتحمل مسؤوليته".

وواصل "لا ننسى المشهد المخزي في التعامل مع احتجاجات اللاعبين. الجميع شاهد الرقابة الفاضحة، لا أعلم أيهما كان أكثر عارا، التأخير 30 ثانية أو الاحتماء بعبارة الالتزام بالسلام، أي سلام؟".

التحكيم وقضية نيجريرا

هاجم بيريز نظام التحكيم وبرشلونة بشأن قضية نيجريرا قائلا: "ليس طبيعيا مستوى التحكيم الإسباني، إنه أمر مخجل أن لا تختار فيفا أي حكم ساحة إسباني من بين 35 حكما".

وكشف "بالطبع ليس طبيعيا أن يدفع برشلونة، أيا كان السبب، لنائب رئيس لجنة الحكام أكثر من 8 ملايين يورو على مدار 17 عاما. كانت له مهام مهمة وتزامن ذلك مع أفضل فترات نتائج برشلونة محليا، بالمصادفة".

تساءل بيريز عن مفارقة الألقاب قائلا: "هل يبدو طبيعيا أن يمتلك العديد من لاعبي ريال مدريد عددا من دوري أبطال أوروبا أكثر من ألقاب الدوري الإسباني؟ كارباخال مثال واضح، بعضهم يملك ستة ألقاب قارية وأقصى ما حققه في الدوري خمسة ألقاب، ومعظمهم أربعة. وأنا حدث لي الأمر ذاته كرئيس، هل هذا طبيعي؟ الإجابة لا".

واختتم بيريز تصريحاته بكشف واقعة مع تيباس "ليس طبيعيا أن يكون رئيس لا ليجا نائبا لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم. سأخبركم بشيء غير معروف، عرض علي الانضمام إلى الاتحاد فقلت له: أنت لا تعرفني".