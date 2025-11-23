كأس العرب - تاريخ مصر.. بين مقصية لا تنسى وظهور وجوه جديدة

على الرغم من تاريخ مصر العريض على المستوى الإفريقي وكونه أكثر من توج باللقب بواقع 7 مرات، لكنه في كأس العرب لم يظفر باللقب سوى مرة وحيدة فقط والفضل يرجع لهدف تاريخي من حسام حسن.

يستعد منتخب مصر للمشاركة في كأس العرب للمرة السادسة في تاريخه من أجل حلم الفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

فما هو تاريخ مشاركات منتخب مصر في البطولات الـ5 السابقة؟

بدأت بطولة كأس العرب في عام 1963 لكن جاءت مشاركة مصر الأولى في عام 1988.

المشاركة الأولى.. ركلات الترجيح تُقصي مصر

شارك منتخب مصر في البطولة بجيل كأس العالم 1990 الذي ضم أحمد شوبير وإبراهيم وحسام حسن وإسماعيل يوسف وطاهر أبو زيد.

وقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من العراق ولبنان وتونس والسعودية.

فاز منتخب مصر مرتين على تونس ولبنان وتعادل مع السعودية والعراق سلبيا بدون أهداف.

ولكن في نصف النهائي ودع منتخب مصر البطولة بالهزيمة بركلات الترجيح أمام سوريا بنتيجة 5-3 بعدما أهدر إسماعيل يوسف وعلاء ميهوب ركلتين للفراعنة.

وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع فاز منتخب مصر على صاحب الأرض الأردن بهدفي علاء ميهوب وحسام حسن ليحصد المركز الثالث.

وكان أبرز شيء في تلك البطولة أن منتخب مصر هو الوحيد الذي لم تتلق شباكه أي هدف بين العشر منتخبات المشاركة.

المشاركة الثانية.. حسااااام حسن

في عام 1992 شارك منتخب مصر في البطولة للمرة الثانية ولكن تلك المرة كانت تُسمى دورة الألعاب العربية وليست كأس العرب.

إذ أنه في تلك النسخة تم ضم كأس العرب لمنافسات دورة الألعاب العربية التي تقام على غرار الأولمبياد.

وقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة كل من الكويت والأردن.

وفاز منتخب مصر على الكويت بهدف دون رد وتعادل مع الأردن إيجابيا بهدف لمثله.

وفي نصف النهائي ثأر منتخب من نظيره سوريا صاحب الأرض وفاز عليه بنفس نتيجة النسخة السابقة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل سلبيا بدون أهداف.

وفي النهائي التقى منتخب مصر مع السعودية وتقدم في النتيجة عن طريق سامي الشيشني قبل أن يدرك الأخضر التعادل من عبد الرحمن الرومي.

وتقدم الفراعنة مرة أخرى عن طريق أحمد الكأس، لكن تعادل منتخب السعودية من سعيد العويران.

وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل واللجوء لركلات الترجيح، فاجأ حسام حسن الجميع وسجل هدفا رائعا بمقصية جميلة ليخطف الفوز لمنتخب مصر في الدقيقة 85.

المشاركة الثالثة.. دور المجموعات

شارك منتخب مصر في البطولة التي أقيمت في قطر آنذاك بجيل ضم لاعبي المنتخب الأولمبي في ذلك الوقت سيد عبد الحفيظ وأيمن عبد العزيز ووليد صلاح عبد اللطيف وطارق السعيد ومحمد فاروق وعبد الواحد السيد تحت قيادة حلمي طولان.

وقع منتخب مصر في المجموعة الثانية رفقة الكويت وسوريا.

خسر منتخب مصر من سوريا بهدفين لهدف وفاز على الكويت بأربعة أهداف لهدف.

لكن بسبب تأهل متصدر المجموعة فقط أقصي منتخب مصر من البطولة مبكرا.

المشاركة الرابعة.. من أجل لندن

شارك منتخب مصر في البطولة التي أقيمت في عام 2012 في السعودية بجيل المنتخب الأولمبي آنذاك من أجل الإعداد للمشاركة في أولمبياد لندن 2012.

لم يتواجد محمد صلاح ومحمد النني في البطولة بعد احترافهما فيما تواجد محمد إبراهيم وعمر جابر وحسام حسن وأحمد حمودي ومروان محسن وصالح جمعة وتحت قيادة المدرب هاني رمزي.

وقع منتخب مصر في المجموعة الثالثة مع العراق والسودان ولبنان.

تعادل منتخب مصر مع السودان إيجابيا بهدف لمثله وخسر من العراق بهدفين لهدف وتعادل مع لبنان إيجابيا بهدف لمثله.

وودع منتخب مصر البطولة من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة برصيد نقطتين فقط.

المشاركة الخامسة.. مستقبل جديد للكرة المصرية

دخل منتخب مصر بفريق قوي ينقصه المحترفون بقيادة كارلوس كيروش الذي كان يرى أن "هناك لاعبون جدد صغار السن، سيستفادون كثيرا من بطولة كهذه تشبه كأس العالم".

وبالفعل ظهر العديد من الوجوة الجديدة بقميص مصر في هذه البطولة، وقدموا أداءً جيدا، مثل محمد عبد المنعم وعمر كمال والراحل أحمد رفعت.

نجح المنتخب المصري في الفوز على لبنان بهدف محمد مجدي "أفشة" في الجولة الافتتاحية، ثم أمطر شباك السودان بخماسية نظيفة.

وفي الصراع على الصدارة، تعادل الفراعنة مع منتخب الجزائر بهدف لمثله ليتأهل لربع النهائي كمتصدر للمجموعة.

في دور الـ8 اصطدم رجال كيروش بمنتخب الأردن فانتصروا عليه بنتيجة 3-1، وعبروا لملاقاة تونس في نصف النهائي.

لكن هدف عمرو السولية العكسي في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع منح تونس تذكرة العبور لنهائي البطولة.

بينما لعب الفراعنة أمام قطر مباراة تحديد المركز الثالث وخسروا بركلات الترجيح والتي كانت سببا في خسارة نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال لاحقا، وتذكرة التأهل لكأس العالم 2022 أيضا ضد المنافس نفسه.