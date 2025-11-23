عودة إدارة فريق السكة الحديد إلى منظومة النادي مجددا

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 16:07

كتب : FilGoal

السكة الحديد

أعلن وليد دعبس مالك نادي مودرن سبورت عودة فريق السكة الحديد إلى منظومة النادي مجددا.

وكان مودرن قد استحوذ على إدارة فريق السكة الحديد من الناحية المالية والإدارية قبل أن يتم العودة للنادي مجددا.

وجاء بيان نادي السكة الحديد كالآتي:

"يُعلن وليد دعبس أنه قد تم، وبشكل رسمي عودة إدارة فريق السكة الحديد (إداريا وماليا) إلى نادي السكة الحديد مرة أخرى".

"خلال الأيام الماضية جرى التنسيق بين وليد دعبس وسيد عيسى المدير الرياضي وقد تم الاتفاق على ذلك".

"ويؤكد وليد دعبس أن الفترة الماضية شهدت سوء توفيق كبير رغم الجهود الصادقة المبذولة من الجميع ورغم كل ما تم إنفاقه ورغم جهود الأجهزة الفنية المختلفة خلال الفترة الماضية".

"ويعرب وليد دعبس عن أمنياته لسيد عيسى المدير الرياضي وحسام السيسي المشرف العام على الكرة بالنجاح والتوفيق على عودتهم لقيادة الفريق مرة ثانية ويتمنى لهم النجاح والتوفيق في الفترة المقبلة".

ويحتل السكة الحديد المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين عقب مرور 13 جولة.

وجمع السكة الحديد 11 نقطة فقط من 13 مباراة.

وكان قد تم تعيين أحمد عيد عبد الملك مهمة المدير الفني لفريق السكة الحديد بداية من أمس السبت.

ويواجه السكة الحديد فريق بروكسي ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة.

