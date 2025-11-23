سلافكو فينتشيتش حكما لمواجهة تشيلسي أمام برشلونة في أبطال أوروبا

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 15:37

كتب : FilGoal

سلافكو فينتشيتش - حكم سلوفيني

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" طاقم تحكيم مواجهة تشيلسي أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويدير السلوفيني سلافكو فينتشيتش مباراة تشيلسي وبرشلونة في دوري أبطال أوروبا.

ويعد فينتشيتش، البالغ 45 عامًا، أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، ولم يسبق له إدارة الكثير من المباريات التي تجمع بين الناديين على المستوى القاري.

وسبق وأن أدار برشلونة مرتين فقط سابقًا، محققًا فوزًا وخسارة، فيما أدار مباراة واحدة لتشيلسي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي.

وسبق وأن أدار السلوفيني عدة مباريات أوروبية كبرى، منها نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أرسنال وباريس سان جيرمان الموسم الماضي.

ويتساوى فريقا برشلونة وتشيلسي برصيد 7 نقاط لكل منهما عقب مرور 4 جولات.

وتغلب برشلونة على نيوكاسل وأولمبياكوس بينما خسر أمام باريس سان جيرمان وتعادل أمام كلوب بروج.

بينما تشيلسي تغلب على بنفيكا وأياكس وخسر أمام بايرن ميونيخ وتعادل مع كاراباج.

وكان الفريقان قد تعادلا في مبارايتهما بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

