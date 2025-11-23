جلوبو: إصابة جديدة لـ نيمار واقتراب غيابه عن مواجهة إنترناسيونال

لم يشارك نيمار نجم سانتوس البرازيلي، في التدريبات الجماعية للفريق يوم السبت، حيث اكتفى بأداء تدريبات داخل الصالة الرياضية.

نيمار النادي : سانتوس سانتوس

وكشف تقرير جلوبو البرازيلية أن ذلك يأتي بسبب تجدد آلام نيمار في الركبة وشعوره بعدم الراحة.

وكشف فيوفودا المدير الفني للفريق، إنه يدرس عدم إشراك نيمار في مواجهة الفريق أمام إنترناسيونال يوم الاثنين، كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة.

ويعاني نيمار من شعور بعدم الراحة في الركبة اليسرى منذ مباراة ميراسول، دون الكشف عن أي إصابة عضلية أو هيكلية.

وتهدف إدارة النادي لإراحته استعدادًا لمباراة سانتوس أمام سبورت الجمعة المقبلة، وبقية المباريات المتبقية للفريق في الدوري البرازيلي، حيث لا يزال النادي يكافح لتجنب الهبوط.

وشارك نيمار أساسيا في ثلاث مباريات متتالية قبل هذه الفترة، بينها الفوز على بالميراس، والخسارة أمام فلامنجو، والتعادل مع ميراسول.

ولم تتخذ لجنة التدريب القرار النهائي بعد بشأن غيابه عن السفر لمواجهة إنترناسيونال، لكن الأقرب استبعاده من المباراة.

ويحتل سانتوس المركز السادس عشر في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 37 نقطة.

بينما يحتل إنترناسيونال المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.