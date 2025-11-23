جلوبو: إصابة جديدة لـ نيمار واقتراب غيابه عن مواجهة إنترناسيونال

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 15:04

كتب : FilGoal

نيمار

لم يشارك نيمار نجم سانتوس البرازيلي، في التدريبات الجماعية للفريق يوم السبت، حيث اكتفى بأداء تدريبات داخل الصالة الرياضية.

نيمار

النادي : سانتوس

سانتوس

وكشف تقرير جلوبو البرازيلية أن ذلك يأتي بسبب تجدد آلام نيمار في الركبة وشعوره بعدم الراحة.

وكشف فيوفودا المدير الفني للفريق، إنه يدرس عدم إشراك نيمار في مواجهة الفريق أمام إنترناسيونال يوم الاثنين، كإجراء احترازي لتجنب تفاقم الإصابة.

أخبار متعلقة:
5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم رئيس الهلال: وفرنا 80 مليون ريال لحظة رحيل نيمار أنشيلوتي: باب منتخب البرازيل مفتوح أمام نيمار بشرط أنشيلوتي: تحدثت مع فينيسيوس عقب غضبه في الكلاسيكو.. ولم أتواصل مع نيمار

ويعاني نيمار من شعور بعدم الراحة في الركبة اليسرى منذ مباراة ميراسول، دون الكشف عن أي إصابة عضلية أو هيكلية.

وتهدف إدارة النادي لإراحته استعدادًا لمباراة سانتوس أمام سبورت الجمعة المقبلة، وبقية المباريات المتبقية للفريق في الدوري البرازيلي، حيث لا يزال النادي يكافح لتجنب الهبوط.

وشارك نيمار أساسيا في ثلاث مباريات متتالية قبل هذه الفترة، بينها الفوز على بالميراس، والخسارة أمام فلامنجو، والتعادل مع ميراسول.

ولم تتخذ لجنة التدريب القرار النهائي بعد بشأن غيابه عن السفر لمواجهة إنترناسيونال، لكن الأقرب استبعاده من المباراة.

ويحتل سانتوس المركز السادس عشر في ترتيب الدوري البرازيلي برصيد 37 نقطة.

بينما يحتل إنترناسيونال المركز الخامس عشر برصيد 40 نقطة.

نيمار سانتوس
نرشح لكم
كأس العالم للناشئين – اللاتيني الأخير ينهي حلم المغرب في الوقت القاتل "ذكي جدا ورائع".. ترامب يتحدث عن لقائه بـ رونالدو 5 أندية إنجليزية.. طريق عودة نيمار إلى البرازيل في كأس العالم أنشيلوتي: باب منتخب البرازيل مفتوح أمام نيمار بشرط انتهت - تحديد جميع المتنافسين في قرعتي الملحقين العالمي والأوروبي فيفا يكشف عن الملاعب المستضيفة للملحق العالمي في المكسيك تقرير يكشف تفاصيل زيارة رونالدو "سفير السعودية" للبيت الأبيض ولقاء ترامب هدية للعراق.. كوراساو وهايتي وبنما يتأهلون لكأس العالم وجامايكا وسورينام إلى الملحق
أخر الأخبار
كرة يد - بتواجد ثنائي محترف.. منتخب مصر للسيدات يعلن قائمته في بطولة العالم 2025 دقيقة | رياضة نسائية
مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (0)-(0) توتنام.. انطلاق المباراة 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يقتحم المربع الذهبي بفوز مثير على ليدز 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - صلاح مصدق يتقدم بإنذار لـ الزمالك لفسخ تعاقده 18 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل دربي شمال لندن – ساكا أساسي مع أرسنال.. وريتشارليسون يقود هجوم توتنام 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
الجماهير أعلنت التجديد.. إيسكو مستمر مع بيتيس حتى 2028 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الكونفدرالية - المصري (0)-(0) كايرز تشيفز.. تسديدة من دغموم 51 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل المصري - كينجسلي يقود الهجوم بعد إيقاف صلاح محسن.. وظهور أول للشامي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر
/articles/517711/جلوبو-إصابة-جديدة-لـ-نيمار-واقتراب-غيابه-عن-مواجهة-إنترناسيونال