سباليتي يعترف بتأخره في الدفع بالتبديلات أمام فيورنتينا

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - المدير الفني فريق يوفنتوس

اعترف لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق يوفنتوس بتأخره في الدفع بالثنائي جوناثان ديفيد وديفيد أوبيندا خلال التعادل مع فيورنتينا.

وتعادل يوفنتوس أمام فيورنتينا بهدف لكل فريق في الجولة الـ 12 من الدوري الإيطالي.

وقال سباليتي خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "صحيح أشركت الثنائي جوناثان وأوبيندا متأخرا، كنت مخطئا في التوقيت، وكان يجب أن يحصلا على دقائق أكثر في اللقاء".

وأضاف مدرب يوفنتوس "بقاؤهما على مقاعد البدلاء لفترة طويلة لم يكن القرار الأفضل، وكان من الممكن أن يقدما الإضافة المطلوبة لو شاركا مبكرا".

وشارك ديفيد وأوبيندا في الدقيقة 88 فقط بدلا من دوشان فلاهوفيتش وكينان يلدز بعد أن ظل الثنائي خارج الحسابات طوال أغلب زمن المباراة.

واختتم سباليتي تصريحاته "لم ينجح الثنائي حتى الآن في تقديم المستوى المنتظر".

وسجل جوناثان ديفيد هدفا واحدا وصنع هدفا خلال 15 مباراة بجميع المسابقات.

بينما لم ينجح أوبيندا في هز الشباك مع يوفنتوس خلال موسم 2025-2026 حتى الآن.

ويحل يوفنتوس ضيفا على بودو جليمت بعد غدا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإيطالي يوفنتوس سباليتي
