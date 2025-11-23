إنزاجي: كررنا هذا الخطأ أمام الفتح.. وعلينا تداركه مستقبلا

انتقد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال اهتزاز مستوى لاعبيه في بداية المباريات، مثلما حدث أمام الفتح.

وانتصر الهلال على الفتح بنتيجة 2-1 ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وقال إنزاجي في تصريحات نشرتها جريدة الرياضية السعودية: "عقَّدنا المباراة على أنفسنا بسبب ركلة الجزاء المبكرة ضدنا، لكن بعد التعادل دخلنا أجواءَها، ولعبنا بروح قتالية عالية حتى نجحنا في تحقيق الفوز".

وأضاف "ليست المرة الأولى التي نتعرض لهذه البداية البطيئة، ويجب علينا تحسين هذا الأمر مستقبلا".

وأكمل "بعد العودة من التوقف الدولي لا يكون الأمر سهلا في العادة. حدث لنا ذلك أمام القادسية والاتفاق والفتح. كل هذه المباريات لم نبدأها جيدًا".

وتابع "لعبنا أمام فريق منظَّم، وانتصرنا عليه، لكنه فوز صعب للغاية".

وأشار المدرب الإيطالي إلى استدعائه ثلاثة لاعبين من فريق الشباب لتغطية النقص، مؤكدًا أحقيتهم في المشاركة بعدما تدرَّبوا جيدًا برفقة الفريق الأول خلال الفترة الماضية.