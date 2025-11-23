مدرب الجيش الملكي: الانتصار على الأهلي سيكون أفضل رد على خسارتنا من يانج أفريكانز

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 14:16

كتب : FilGoal

الجيش الملكي المغربي

يؤمن ألكسندر سانتوس مدرب الجيش الملكي أن الفوز على الأهلي وشبيبة القبائل في الجولتين الثانية والثالثة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا سيكون الرد الأمثل على خسارة أول جولة.

وانتصر يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وقال سانتوس في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "علينا الاستعداد للمباراة المقبلة أمام الأهلي، فالمجموعة معقدة، وإن انتصرنا في المبارتين المقبلتين، ستكون الإجابة الأفضل على هذه البداية".

وشدد المدرب البرتغالي "علينا تحقيق نقاط أكثر في مرحلة المجموعات".

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية، فيما تقام مباريات الجولة الثالثة في يناير المقبل عقب بطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف "كانت الهزيمة أمام يانج أفريكانز هي الأولى لنا هذا الموسم، وأتحمل مسؤوليتها. لعبنا في ملعب يصعب علينا تطبيق أسلوبنا فيه، والخصم أجهض طريقة خروجنا بالكرة".

وواصل "تعذبنا في الكرات الثابتة، والخصم أجهض حلولنا منذ البداية، بين الشوطين غيرنا بعض اللاعبين لأننا احتجنا للتحكم أكثر في الكرة".

وتابع "تلقينا هدفا في أحسن لحظاتنا في المباراة، ولكننا لم نكن في مستوانا في معظم دقائق اللقاء، ولم نتكيف سريعا مع الأجواء. سجلنا هدف التعادل والحكم ألغاه. شاهدت الفيديو بعد ذلك ولم يكن هناك تسلل وهذا أمر غريب".

ويتصدر الأهلي المجموعة بفارق الأهلي عن يانج أفريكانز.

ويحل بطل تنزانيا ضيفا على شبيبة القبائل الأسبوع المقبل في الجولة الثانية.

