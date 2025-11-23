كونتي: لا أرتدي أقنعة في علاقتي مع اللاعبين.. ونستعد لكاراباج مفاجأة أبطال أوروبا

أعرب أنطونيو كونتي مدرب نابولي عن رضاه بعد فوز فريقه على أتالانتا بنتيجة 3-1 موضحا أن التغييرات التكتيكية جاءت بعد قراءة دقيقة للموقف وظروف الفريق.

ورفع نابولي رصيده إلى 25 نقطة في الصدارة مؤقتا عقب خوض 12 مباراة وبفارق نقطة عن كل من إنتر وروما وبولونيا.

وقال كونتي في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "نشعر بالرضا عن النتيجة والطريقة التي حققنا بها الفوز، لعبنا شوطا أول بإيقاع مرتفع وحافظنا على الضغط العالي بعد الاستراحة، وكان طبيعيا أن يهاجم فريق متأخر بثلاثة أهداف دون رد".

وأضاف مدرب نابولي "ربما احتجنا لمزيد من السيطرة على الكرة في الشوط الثاني لكن الأهم أننا تفوقنا على فريق قوي درست مستواه أمام مارسيليا ونجح في الفوز بأجواء صعبة أعرفها جيدا".

وأوضح كونتي أن علاقته مع اللاعبين تقوم على الوضوح الكامل قائلا: "هناك من في الخارج يقلق أكثر مني لأنهم لا يعرفون قوة العلاقة بيني وبين اللاعبين، أنا واضح ولا أرتدي أقنعة، أقول لهم الحقيقة دائما، هكذا أنا كما ترونني".

وتحدث عن تعديلاته الخططية قائلا: "تحريك الأجنحة بالقرب من رأس الحربة ساعدنا كثيرا على استغلال المساحات، لم نلعب بثلاثي هجومي صريح بل اعتمدنا على 3-4-2-1 لتحقيق توازن أكبر".

أما عن الإصابات فأوضح "الإصابة الأخيرة لأنجويسا أجبرتني على تقييم الوضع الحقيقي، الخيارات أصبحت محدودة خاصة مع غياب عدد من اللاعبين وعدم وجود لاعبين وسط كافيين".

واختتم كونتي تصريحاته قائلا: "سنواجه كاراباج في دوري الأبطال وهو أحد مفاجآت البطولة، علينا استعادة الطاقة والاستعداد جيدا لهذا التحدي ثم التفكير في مواجهة روما المقبلة".

ويستضيف نابولي فريق كاراباج بعد غدا الثلاثاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.