قرارات لـ اتحاد الكرة.. 4 حالات شطب وقبول استقالة واعتماد خطة حتى أولمبياد 36

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عددا من القرارات المختلفة والتي شهدت 4 حالات شطب.

وشهدت قرارات اتحاد الكرة اعتماد خطة المشروع القومي للموهوبين حتى كأس العالم 2034 وأولمبياد 2036.

بينما تم قبول استقالة أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام وإعادة تشكيل اللجنة الإعلامية.

وجاءت قرارات اتحاد الكرة كالآتي:

- اعتماد خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين الشباب حتى كأس العالم 2034 وأولمبياد 2036.

- إعادة تشكيل لجان الاتحاد عقب انعقاد الجمعية العمومية.

- قبول استقالة أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام وإعادة تشكيل اللجنة الإعلامية.

- تقديم الدعم الكامل للمنتخبين الأول والمشارك في كأس العرب، والموافقة على إقامة معسكر المنتخب الثاني بمركز المنتخبات قبل السفر لخوض البطولة.

- الإطلاع على مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بإنهاء كأس مصر والتي تتضمن الإجراءات اللازمة للانتهاء من المسابقة بما يتيح فترة القيد المحلي عقب نهاية الموسم وقبل كأس العالم.

- قرارات انضباطية بشأن تجاوزات في مسابقات الناشئين والشباب بشطب كل من:

* هشام جودة المدير الإداري لفريق الشرقية مواليد 2011 لتعديه على المساعد الأول لحكم المباراة.

* عبد الرحمن أحمد شعبان مدرب نادي نجمة سيناء مواليد 2007 لتعديه بالضرب على اللاعبين وتهجمه على حكم المباراة.

* كريم أشرف محمود مدرب نادي بلدية المحلة مواليد 2009 لتعديه بالضرب على حكم المباراة وتحريضه على الانسحاب مما أدى لعدم استكمال المباراة.

* كيرلس حليم إداري نادي ناصر الفكرية لاقتحامه أرض الملعب والتعدي على حكم المباراة.