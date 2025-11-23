قرارات لـ اتحاد الكرة.. 4 حالات شطب وقبول استقالة واعتماد خطة حتى أولمبياد 36

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 13:34

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عددا من القرارات المختلفة والتي شهدت 4 حالات شطب.

وشهدت قرارات اتحاد الكرة اعتماد خطة المشروع القومي للموهوبين حتى كأس العالم 2034 وأولمبياد 2036.

بينما تم قبول استقالة أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام وإعادة تشكيل اللجنة الإعلامية.

أخبار متعلقة:
كأس العرب - فكرة لبنانية حملت اسم فلسطين وغابت 19 عاما في الجول يكشف تفاصيل اجتماع اللجنة الفنية لاتحاد الكرة بشأن وضع خطة جديدة مؤتمر مدرب زيسكو: سنواجه الزمالك أمام شغف المصريين بكرة القدم.. وهذه فرصتنا لقياس تقدمنا مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: ندرس التعاقد مع مدير فني أجنبي للتخطيط لقطاعات الناشئين

وجاءت قرارات اتحاد الكرة كالآتي:

- اعتماد خطة المشروع القومي للموهوبين والناشئين الشباب حتى كأس العالم 2034 وأولمبياد 2036.

- إعادة تشكيل لجان الاتحاد عقب انعقاد الجمعية العمومية.

- قبول استقالة أسامة إسماعيل مدير إدارة الإعلام وإعادة تشكيل اللجنة الإعلامية.

- تقديم الدعم الكامل للمنتخبين الأول والمشارك في كأس العرب، والموافقة على إقامة معسكر المنتخب الثاني بمركز المنتخبات قبل السفر لخوض البطولة.

- الإطلاع على مذكرة لجنة المسابقات الخاصة بإنهاء كأس مصر والتي تتضمن الإجراءات اللازمة للانتهاء من المسابقة بما يتيح فترة القيد المحلي عقب نهاية الموسم وقبل كأس العالم.

- قرارات انضباطية بشأن تجاوزات في مسابقات الناشئين والشباب بشطب كل من:

* هشام جودة المدير الإداري لفريق الشرقية مواليد 2011 لتعديه على المساعد الأول لحكم المباراة.

* عبد الرحمن أحمد شعبان مدرب نادي نجمة سيناء مواليد 2007 لتعديه بالضرب على اللاعبين وتهجمه على حكم المباراة.

* كريم أشرف محمود مدرب نادي بلدية المحلة مواليد 2009 لتعديه بالضرب على حكم المباراة وتحريضه على الانسحاب مما أدى لعدم استكمال المباراة.

* كيرلس حليم إداري نادي ناصر الفكرية لاقتحامه أرض الملعب والتعدي على حكم المباراة.

اتحاد الكرة مصر الاتحاد المصري
نرشح لكم
عودة إدارة فريق السكة الحديد إلى منظومة النادي مجددا قائمة الجزائر - غياب دغموم.. وضم بولبينة وبراهيمي وسليماني ووناس في كأس العرب شوبير: مواجهة شبيبة القبائل بها مكاسب عديدة للأهلي.. وأتمنى سرعة عودة الشناوي أشرف صبحي: نتابع مع مجلس إدارة الزمالك شكوى أرض أكتوبر.. وحلول قريبة حسين لبيب: نناشد السيسي بوضع الزمالك تحت رعايته.. وبلاغ أوقف مسيرة النادي هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور
أخر الأخبار
كأس العرب - تاريخ مصر.. بين مقصية لا تنسى وظهور وجوه جديدة 2 دقيقة | كأس العرب
عودة إدارة فريق السكة الحديد إلى منظومة النادي مجددا 25 دقيقة | الكرة المصرية
سلافكو فينتشيتش حكما لمواجهة تشيلسي أمام برشلونة في أبطال أوروبا 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جلوبو: إصابة جديدة لـ نيمار واقتراب غيابه عن مواجهة إنترناسيونال ساعة | أمريكا
سباليتي يعترف بتأخره في الدفع بالتبديلات أمام فيورنتينا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
إنزاجي: كررنا هذا الخطأ أمام الفتح.. وعلينا تداركه مستقبلا 2 ساعة | سعودي في الجول
مدرب الجيش الملكي: الانتصار على الأهلي سيكون أفضل رد على خسارتنا من يانج أفريكانز 2 ساعة | الدوري المصري
كونتي: لا أرتدي أقنعة في علاقتي مع اللاعبين.. ونستعد لكاراباج مفاجأة أبطال أوروبا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر
/articles/517706/قرارات-لـ-اتحاد-الكرة-4-حالات-شطب-وقبول-استقالة-واعتماد-خطة-حتى-أولمبياد-36