بمشاركة مصر - الكشف عن تميمة كأس العرب 2025 "جُحا"

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الأحد عن إطلاق التميمة الرسمية للبطولة.

وتحمل التميمة اسم "جحا"، وفقا لبيان اللجنة.

وتجسد التميمة شخصية جحا الشهيرة في التراث العربي، والذي يعتبر من الرموز الأدبية والفلكلورية في المنطقة بروحه الفكاهية وحكمته الظريفة التي كان يستخدمها لإظهار مفارقات الحياة اليومية.

وتنتشر قصص جحا العابرة للأجيال على نطاق واسع في العالم العربي وتحظى بشعبية كبيرة.

Image

ويشارك في البطولة 16 منتخباً يتنافسون للتتويج بلقب البطولة.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

ويقود حلمي طولان مهمة تدريب منتخب مصر الذي سيشارك في بطولة كأس العرب.

يذكر أن قطر استضافت نسخة 2021 والتي كانت أول نسخة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتوج منتخب الجزائر باللقب بعد الفوز على تونس في النهائي.

