أس: برشلونة يستعيد راشفورد قبل مواجهة تشيلسي.. وهذا موقف بيدري

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 13:14

كتب : FilGoal

ماركوس راشفورد - برشلونة

استعاد برشلونة جناحه الإنجليزي ماركوس راشفورد قبل مواجهة تشيلسي المرتقبة في دوري أبطال أوروبا.

ويحل برشلونة ضيفا على تشيلسي يوم الثلاثاء في خامس جولات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.

وشارك راشفورد في تدريبات الأحد بشكل طبيعي بعدما غاب عن لقاء أتليتك بلباو في الدوري الإسباني يوم السبت لأسباب شخصية.

وذكرت جريدة أس أن راشفورد سيسافر مع الفريق إلى لندن لمواجهة تشيلسي

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يغيب بيدري عن اللقاء لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

ويمثل هذا خبرًا مطمئنًا لجماهير برشلونة، خاصة أن راشفورد يقدم واحدًا من أفضل مواسمه، مستفيدًا من غياب رافينيا للإصابة خلال الشهرين الماضيين.

وساهم اللاعب المعار من مانشستر يونايتد في 15 هدفًا هذا الموسم، بينها تمريرتان حاسمتان أمام سيلتا فيجو قبل التوقف الدولي.

ورغم جاهزية رافينيا المتوقعة للعودة هذا الأسبوع، يبقى راشفورد عنصرًا مهمًا في خط هجوم برشلونة، بالنظر إلى مستواه المرتفع وتأثيره الهجومي مؤخرًا.

ماركوس راشفورد برشلونة تشيلسي بيدري
