بعد العودة للملاعب.. بوجبا: سأنسى الانضمام لمنتخب فرنسا في هذه الحالة

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 12:56

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا

يدرك بول بوجبا لاعب موناكو صعوبة عودته إلى منتخب فرنسا بعدما عاد للتو للملاعب بعد غياب دام 26 شهرًا.

هذه الفترة الطويلة عانى خلالها بطل كأس العالم 2018 من إيقاف بسبب المنشطات وإصابات عديدة.

وشارك بوجبا لأول مرة مع موناكو حين لعب كبديل لمدة عشر دقائق، في المباراة التي خسرها فريقه خارج أرضه أمام رين بنتيجة 1-4.

وقال بوجبا في تصريحات للصحفيين: "العودة لمنتخب فرنسا؟ أنا بعيد كل البعد عن ذلك".

وأضاف البالغ من العمر 32 عاما "أركز على استعادة لياقتي البدنية لمساعدة موناكو. إذا لم أقدم أداءً جيدًا مع موناكو، فسأضطر إلى نسيان المنتخب الفرنسي".

ومن المتوقع أن يشارك بوجبا ضد فريق بافوس في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل أن يواجه باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي يوم السبت.

وسيجد بوجبا منافسة شرسة من أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينجا ومانو كونيه ونجولو كانتي على الظهور في قائمة الديوك في كأس العالم 2026 الصيف المقبل.

