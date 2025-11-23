منافس مصر المحتمل - الهاجري: نطمح للعودة إلى كأس العرب.. ومنتخب الفراعنة قوي بأي صف

منافس مصر المحتمل - الهاجري: نطمح للعودة إلى كأس العرب.. ومنتخب الفراعنة قوي بأي صف
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 12:45
كتب : FilGoal
يحلم فهد الهاجري لاعب منتخب الكويت بعودة بلاده إلى كأس العرب من جديد وتخطي موريتانيا في التصفيات.
ويواجه منتخب الكويت نظيره الموريتاني عصر الثلاثاء المقبل في التصفيات الختامية المؤهلة لكأس العرب، ويصعد الفائز للمجموعة الثالثة التي تضم كل من مصر والأردن والإمارات.
وقال الهاجري في حواره مع موقع فيفا: "نملك طموحات كبيرة كلاعبين وكمنتخب بشكل عام. نرغب في التواجد في كأس العرب خاصة بعدما غبنا عن النسخة الماضية، وبإذن الله سننجح في التأهل ونكون ضمن المنتخبات المشاركة".
وأضاف لاعب منتخب الكويت "ندخل أي مباراة بثقة كبيرة في أنفسنا، لكننا نعلم أن مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة على الإطلاق. الموعد سيكون صعبا للغاية، وتركيزنا منصب بالكامل على تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل".
وتحدث عن مواجهة المغرب الرديف الودية قائلا: "الجميع يعرف قوة منتخب المغرب سواء الأول أو الثاني. واجهنا فريقا قويا واستفدنا كثيرا من اللقاء، وسنعمل على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات والبناء على الإيجابيات التي قدمناها".
وأشاد بالأجواء المتوقعة في البطولة موضحا: "قطر دائما وجهة مثالية للبطولات الكبرى بفضل التنظيم المميز والملاعب والبنية التحتية. النسخة الماضية من كأس العرب كانت ناجحة جدا، وأتوقع أن تتكرر الأجواء المميزة هذه المرة أيضا".
وشدد الهاجري "المباريات بين المنتخبات العربية تحمل طابعا خاصا سواء للاعبين أو الجماهير، وتكون مليئة بالحماس والقوة، وكل لاعب يحلم بالمشاركة فيها".
أما عن الفارق بين المنتخبات العربية الإفريقية والآسيوية فأجاب "المنتخبات الأفريقية قوية للغاية مثل الجزائر والمغرب، لكن في المقابل المنتخبات الآسيوية تمتلك مستوى قريبا جدا مثل اليابان والسعودية وكوريا وإيران، وأتوقع تنافسا قويا بين الجميع".
أما عن منافسيه المحتملين حال الصعود أوضح "هدفنا الأول عبور موريتانيا، وبعدها سننظر إلى المجموعة التي تضم مصر والإمارات والأردن. جميعها منتخبات قوية والمنافسة معها ستكون تحديا كبيرا لأي لاعب".
وشدد "منتخب مصر معروف بقوته سواء كان يلعب بالصف الأول أو الثاني، واللعب ضد فرق من هذا المستوى أمر يتمناه أي لاعب، وإن شاء الله تتاح لنا فرصة التأهل".
واختتم الهاجري تصريحاته "منتخب الكويت يمر بمرحلة صعبة لكنه يملك تاريخا عظيما في كأس الخليج وكأس اسيا وكأس العرب. سنقاتل لإعادة المنتخب لمكانته الطبيعية وترك بصمة تعكس قيمة الكرة الكويتية".
وسبق وأن حقق منتخب الكويت الميدالية البرونزية في كأس العرب 3 نسخ سابقة آخرهم عام 1998.
وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.
بينما تقام التصفيات النهائية يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 نوفمبر الجاري.