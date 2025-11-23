منافس مصر المحتمل - الهاجري: نطمح للعودة إلى كأس العرب.. ومنتخب الفراعنة قوي بأي صف

يحلم فهد الهاجري لاعب منتخب الكويت بعودة بلاده إلى كأس العرب من جديد وتخطي موريتانيا في التصفيات.

ويواجه منتخب الكويت نظيره الموريتاني عصر الثلاثاء المقبل في التصفيات الختامية المؤهلة لكأس العرب، ويصعد الفائز للمجموعة الثالثة التي تضم كل من مصر والأردن والإمارات.

وقال الهاجري في حواره مع موقع فيفا: "نملك طموحات كبيرة كلاعبين وكمنتخب بشكل عام. نرغب في التواجد في كأس العرب خاصة بعدما غبنا عن النسخة الماضية، وبإذن الله سننجح في التأهل ونكون ضمن المنتخبات المشاركة".

وأضاف لاعب منتخب الكويت "ندخل أي مباراة بثقة كبيرة في أنفسنا، لكننا نعلم أن مواجهة موريتانيا لن تكون سهلة على الإطلاق. الموعد سيكون صعبا للغاية، وتركيزنا منصب بالكامل على تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل".

وتحدث عن مواجهة المغرب الرديف الودية قائلا: "الجميع يعرف قوة منتخب المغرب سواء الأول أو الثاني. واجهنا فريقا قويا واستفدنا كثيرا من اللقاء، وسنعمل على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات والبناء على الإيجابيات التي قدمناها".

وأشاد بالأجواء المتوقعة في البطولة موضحا: "قطر دائما وجهة مثالية للبطولات الكبرى بفضل التنظيم المميز والملاعب والبنية التحتية. النسخة الماضية من كأس العرب كانت ناجحة جدا، وأتوقع أن تتكرر الأجواء المميزة هذه المرة أيضا".

وشدد الهاجري "المباريات بين المنتخبات العربية تحمل طابعا خاصا سواء للاعبين أو الجماهير، وتكون مليئة بالحماس والقوة، وكل لاعب يحلم بالمشاركة فيها".

أما عن الفارق بين المنتخبات العربية الإفريقية والآسيوية فأجاب "المنتخبات الأفريقية قوية للغاية مثل الجزائر والمغرب، لكن في المقابل المنتخبات الآسيوية تمتلك مستوى قريبا جدا مثل اليابان والسعودية وكوريا وإيران، وأتوقع تنافسا قويا بين الجميع".

أما عن منافسيه المحتملين حال الصعود أوضح "هدفنا الأول عبور موريتانيا، وبعدها سننظر إلى المجموعة التي تضم مصر والإمارات والأردن. جميعها منتخبات قوية والمنافسة معها ستكون تحديا كبيرا لأي لاعب".

وشدد "منتخب مصر معروف بقوته سواء كان يلعب بالصف الأول أو الثاني، واللعب ضد فرق من هذا المستوى أمر يتمناه أي لاعب، وإن شاء الله تتاح لنا فرصة التأهل".

واختتم الهاجري تصريحاته "منتخب الكويت يمر بمرحلة صعبة لكنه يملك تاريخا عظيما في كأس الخليج وكأس اسيا وكأس العرب. سنقاتل لإعادة المنتخب لمكانته الطبيعية وترك بصمة تعكس قيمة الكرة الكويتية".

وسبق وأن حقق منتخب الكويت الميدالية البرونزية في كأس العرب 3 نسخ سابقة آخرهم عام 1998.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

بينما تقام التصفيات النهائية يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 نوفمبر الجاري.