منافس مصر - عيسى ولوكاس وخيمينيز على رأس قائمة الإمارات.. وغياب كانيدو في كأس العرب

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 12:25

كتب : محمد سمير

الإمارات ضد قطر - تصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العرب.

وشهدت قائمة منتخب الإمارات منافس مصر في كأس العرب، خوض الأبيض منافسات البطولة بقوام المنتخب الأول وتحت قيادة أولاريو كوزمين المدير الفني للمنتخب الأول.

وضمت القائمة خالد عيسى حارس مرمى فريق العين وكايو لوكاس مهاجم الشارقة ونيكولاس خيمينيز لاعب وسط الوصل.

أخبار متعلقة:
لاعب العراق يكشف كواليس تسديد ركلة الجزاء في الوقت القاتل أمام الإمارات أيمن حسين: حققنا الأهم أمام الإمارات.. وجاهزون للملحق العالمي في الـ90+17.. العراق يفوز على الإمارات ويتأهل للملحق العالمي بسيناريو مجنون التشكيل - أيمن حسين يقود هجوم العراق أمام الإمارات في الملحق الآسيوي.. وزيدان على الدكة

بينما يغيب كل من فابيو دي ليما لعدم تماثل الشفاء، وكايو كانيدو عن القائمة.

ويقع منتخب الإمارات رفقة مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من الأردن بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت أمام موريتانيا.

وجاءت قائمة الإمارات كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى (العين) - علي خصيف (الجزيرة) - حمد المقبالي (شباب أهلي دبي).

خط الدفاع: ساشا إيفكوفيتش (الوحدة) - كوامي كويدو (العين) - لوكاس بيمنتا (الوحدة) - علاء الدين زهير (الوحدة) - ماركوس ميلوني (الشارقة) - روبن أمارال (الوحدة) - ريتشارد أكونور (الجزيرة) - خالد الظنحاني (الشارقة).

خط الوسط: علي صالح (الوصل) - لوان بيريرا (الشارقة) - حارب عبد الله (شباب أهلي دبي) - نيكولاس خيمينيز (الوصل) - يحيى الغساني (شباب أهلي دبي) - عصام فايز (عجمان) - يحيى نادر (العين) - ماجد راشد (الشارقة).

خط الهجوم: كايو لوكاس (الشارقة) - برونو أوليفيرا (الجزيرة) - محمد جمعة (شباب أهلي دبي) - سلطان عادل (شباب أهلي دبي).

ويستهل منتخب الإمارات مبارياته بمواجهة الأردن يوم 3 ديسمبر المقبل.

بينما يلعب منتخب مصر مباراته الافتتاحية ضد الفائز من الكويت أو موريتانيا يوم 2 من الشهر نفسه.

أما المواجهة بين مصر أمام الإمارات ستكون يوم 6 ديسمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.

منتخب الإمارات الإمارات كأس العرب
نرشح لكم
كأس العرب - 6 منتخبات تصل قطر للمشاركة في ملحق التصفيات كأس العرب - تاريخ مصر.. بين مقصية لا تنسى وظهور وجوه جديدة بمشاركة مصر - الكشف عن تميمة كأس العرب 2025 "جُحا" منافس مصر المحتمل - الهاجري: نطمح للعودة إلى كأس العرب.. ومنتخب الفراعنة قوي بأي صف كأس العرب - فكرة لبنانية حملت اسم فلسطين وغابت 19 عاما كأس العرب - نجم الجزائر مهدد بالغياب عن البطولة منافس مصر - الأردن يبدأ معسكره التحضيري لكأس العرب مؤتمر يورتشيتش: الحفاظ على القمة صعب.. وموقف بيراميدز واضح بشأن الكرتي
أخر الأخبار
دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي دقيقة | الكرة الإفريقية
يأمل في دربي غير غاضب.. روما يفوز على كريمونيزي ويعتلي الصدارة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - بتواجد ثنائي محترف.. منتخب مصر للسيدات يعلن قائمته في بطولة العالم 2025 59 دقيقة | رياضة نسائية
استراحة الدوري الإنجليزي – أرسنال (2)-(0) توتنام.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يقتحم المربع الذهبي بفوز مثير على ليدز ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - صلاح مصدق يتقدم بإنذار لـ الزمالك لفسخ تعاقده ساعة | الدوري المصري
تشكيل دربي شمال لندن – ساكا أساسي مع أرسنال.. وريتشارليسون يقود هجوم توتنام ساعة | الكرة الأوروبية
الجماهير أعلنت التجديد.. إيسكو مستمر مع بيتيس حتى 2028 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 4 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر
/articles/517701/منافس-مصر-عيسى-ولوكاس-وخيمينيز-على-رأس-قائمة-الإمارات-وغياب-كانيدو-في-كأس-العرب