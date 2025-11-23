منافس مصر - عيسى ولوكاس وخيمينيز على رأس قائمة الإمارات.. وغياب كانيدو في كأس العرب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوائم المنتخبات المشاركة في كأس العرب.

وشهدت قائمة منتخب الإمارات منافس مصر في كأس العرب، خوض الأبيض منافسات البطولة بقوام المنتخب الأول وتحت قيادة أولاريو كوزمين المدير الفني للمنتخب الأول.

وضمت القائمة خالد عيسى حارس مرمى فريق العين وكايو لوكاس مهاجم الشارقة ونيكولاس خيمينيز لاعب وسط الوصل.

بينما يغيب كل من فابيو دي ليما لعدم تماثل الشفاء، وكايو كانيدو عن القائمة.

ويقع منتخب الإمارات رفقة مصر في المجموعة الثالثة التي تضم أيضا كل من الأردن بالإضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت أمام موريتانيا.

وجاءت قائمة الإمارات كالآتي:

حراسة المرمى: خالد عيسى (العين) - علي خصيف (الجزيرة) - حمد المقبالي (شباب أهلي دبي).

خط الدفاع: ساشا إيفكوفيتش (الوحدة) - كوامي كويدو (العين) - لوكاس بيمنتا (الوحدة) - علاء الدين زهير (الوحدة) - ماركوس ميلوني (الشارقة) - روبن أمارال (الوحدة) - ريتشارد أكونور (الجزيرة) - خالد الظنحاني (الشارقة).

خط الوسط: علي صالح (الوصل) - لوان بيريرا (الشارقة) - حارب عبد الله (شباب أهلي دبي) - نيكولاس خيمينيز (الوصل) - يحيى الغساني (شباب أهلي دبي) - عصام فايز (عجمان) - يحيى نادر (العين) - ماجد راشد (الشارقة).

خط الهجوم: كايو لوكاس (الشارقة) - برونو أوليفيرا (الجزيرة) - محمد جمعة (شباب أهلي دبي) - سلطان عادل (شباب أهلي دبي).

ويستهل منتخب الإمارات مبارياته بمواجهة الأردن يوم 3 ديسمبر المقبل.

بينما يلعب منتخب مصر مباراته الافتتاحية ضد الفائز من الكويت أو موريتانيا يوم 2 من الشهر نفسه.

أما المواجهة بين مصر أمام الإمارات ستكون يوم 6 ديسمبر المقبل.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي.