جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 11:58

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

يؤمن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفتح بأحقية فريقه في الخروج بنقطة واحدة على الأقل من مباراته مع الهلال في الدوري السعودي.

وانتصر الهلال على الفتح بنتيجة 2-1 ضمن الجولة التاسعة من المسابقة.

وقال جوميز في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "المباراة كانت صعبة كما توقعنا، ولعبنا بطريقة جيدة، والهلال تحصّل على فرصة واحدة فقط حتى لحظة طرد لاعبه، بعدها وقد يبدو الأمر غريبًا أصبحت له الأفضلية، لأن لاعبي فريقي اعتقدوا أن بإمكانهم الفوز، وفي المباريات عليك ألا تخسر توازنك الدفاعي، وهذا ما لم يحدث".

وأضاف "حين لعبنا 11 ضد 10 فقدنا التوازن، وتركنا المساحات للهلال، وصنع المنافس فرصًا ومواقف أكثر ضدنا، لكنني أعتقد أننا نستحق نقطة واحدة على الأقل من المباراة".

وأكمل "القليل من الخبرة كان بإمكانها مساعدتنا في الحفاظ على التوازن بعد طرد لاعب الهلال، لكن هذا لم يحدث، وخسرنا بسبب الاندفاع.. ردّة الفعل العاطفية هذه من اللاعبين كلَّفتنا نقاط المباراة".

وعن إشراك عبد العزيز الفواز، لاعب الوسط الصاعد، من بداية اللقاء أوضح المدرب: "أثق في لاعبي أكاديميتنا، والفواز يستحق المشاركة والثناء على ما يقدّمه، واستبدلته بعد تعرضه لشد عضلي، وكما تعرفون، نادٍ مثل الفتح لا بد من استعانته بناشئيه حتى يجني فوائد اقتصادية من بيع عقودهم لاحقًا، فليس لكل الأندية مداخيل متساوية".

ووعد جوميز بتطبيق أسلوب آخر مختلف إذا واجه الهلال مجددًا مثلما اعتاد وقال "المباراة المقبلة لديها قصة مختلفة عن هذه المباراة، وسيموني إنزاجي سيكون في شك فيما إذا كنَّا سنلعب بنفس الأسلوب، أو بأسلوب مختلف".

جوزيه جوميز الهلال الفتح
