خطوة ماكرة من كاليدو كوليبالي مع الهلال قبل كأس أمم إفريقيا

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 11:53

كاليدو كوليبالي - الهلال

يدرك السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع الهلال حقيقة تواجده المؤكد في قائمة منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2025 الشهر المقبل بصفته قائد أسود التيرانجا، ولذلك قام بخطوة ماكرة قبل ترك فريقه السعودي.

كوليبالي دخل مباراة فريقه ضد الفتح في الجولة التاسعة من الدوري السعودي بـ3 بطاقات صفراء في رصيده.

وفضل الدولي السنغالي العودة لصفوف فريقه بسجل خال من الإنذارات عقب كأس أمم إفريقيا التي تقام بالمغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير المقبلين.

ولذلك أهدر الوقت متعمدا في ثامن دقائق الوقت بدل الضائع من مباراة الفتح ليشهر له الحكم بطاقة صفراء ليصبح العدد 4 بطاقات صفراء.

وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة والتي ستكون ضد التعاون يوم 19 ديسمبر المقبل، قبل يومين من انطلاق كأس الأمم الإفريقية.

ولو لم يقم كوليبالي بهذه الخطوة لدخل أول مباراة بعد العودة من كأس إفريقيا وهو مهدد بالغياب عن المباراة التالية في حالة الحصول على بطاقة صفراء.

ومن المنتظر أن ينضم كوليبالي لمنتخب السنغال في بداية معسكره الإعدادي للبطولة الإفريقية، نظرا لتوقف الدوري السعودي من يوم الأحد وحتى نهاية بطولة كأس العرب التي تنطلق مطلع الشهر المقبل بقطر.

