مجموعة الأهلي - الجيش الملكي يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكام لقاء يانج أفريكانز

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 11:37

كتب : FilGoal

يانج أفريكانز - الجيش الملكي

ذكر موقع البطولة المغربي أن فريق الجيش الملكي قرر الاحتجاج ضد حكام مباراته ضد يانج أفريكانز في دوري أبطال إفريقيا.

وانتصر يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف دون رد ضمن الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال.

وأوضح التقرير أن الجيش الملكي قرر تقديم احتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد إلغاء هدف للفريق، بداعي وجود التسلل، رغم أن الكاميرات أثبتت عكس ذلك.

وقاد الحكم الإيفواري مودست ريشارد كوكورا المباراة، بمساعدة مواطنيه هيرمان ديريري وأبا ميدارد إتيان، بينما تولى كواسي فريدريك فرنسوا بيرو مهمة الحكم الرابع.

ومن المنتظر أن يخلد الفريق المغربي إلى الراحة يوم الأحد، على أن يبدأ الجيش الملكي تدريباته لمواجهة الأهلي.

ويحل الأهلي ضيفا على الجيش الملكي يوم السبت المقبل في الجولة الثانية.

الأهلي سيدخل اللقاء منتشيا بالفوز على شبيبة القبائل 4-1 في الجولة الافتتاحيةز

ويتصدر الأهلي المجموعة بفارق الأهلي عن يانج أفريكانز.

ويحل بطل تنزانيا ضيفا على شبيبة القبائل الأسبوع المقبل في الجولة الثانية.

