شوبير: مواجهة شبيبة القبائل بها مكاسب عديدة للأهلي.. وأتمنى سرعة عودة الشناوي

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن سعادته بعد فوز الفريق في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وشارك مصطفى شوبير كبديل بعد خروج محمد الشناوي للإصابة.

وقال مصطفى شوبير عبر صفحة الأهلي الرسمية: "الحمد لله نتيجة جيدة ببداية موفقة في مشوار دوري الأبطال، وقبل أي شيء أتمنى الشفاء لمحمد الشناوي وأن تكون الإصابة بسيطة ويعود قريبا".

وكشف شوبير "دوري أبطال إفريقيا بطولتنا المفضلة، وذلك الفوز أمام فريق قوي بداية جيدة لنا ويجب أن نبني على ذلك قبل الخروج لمواجهة الجيش الملكي وهو أيضا فريق كبير وخصم صعب جدا".

وشدد "حققنا العديد من المكاسب بانتصارنا على شبيبة القبائل، النتيجة جيدة ورسالة للمنافسين، وأيضا عودة إمام عاشور من مكاسب المباراة".

وتابع "الاستعداد لفريق الجيش الملكي مثل استعدادتنا الطبيعية بالعودة للتدريبات والتركيز على مشاهدة مبارياتهم السابقة".

واختتم شوبير تصريحاته "الحمد لله اجتهدت في التدرب على ركلات الترجيح وعملت على ذلك قدر الإمكان، وكرمني الله بشكل جيد أن أخرج أمام كاب فيردي دون استقبال أي ركلة رغم أن 2 منهم خارج المرمى".

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.