شوبير: مواجهة شبيبة القبائل بها مكاسب عديدة للأهلي.. وأتمنى سرعة عودة الشناوي

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

الأهلي - شبيبة القبائل - مصطفى شوبير

أعرب مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن سعادته بعد فوز الفريق في افتتاح مشواره بمجموعات دوري أبطال إفريقيا.

مصطفى شوبير

النادي : الأهلي

الأهلي

وشارك مصطفى شوبير كبديل بعد خروج محمد الشناوي للإصابة.

وقال مصطفى شوبير عبر صفحة الأهلي الرسمية: "الحمد لله نتيجة جيدة ببداية موفقة في مشوار دوري الأبطال، وقبل أي شيء أتمنى الشفاء لمحمد الشناوي وأن تكون الإصابة بسيطة ويعود قريبا".

أخبار متعلقة:
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور حمزة عبد الكريم: أتمنى إثبات وجودي مع الأهلي.. وهذا ما طلبه توروب

وكشف شوبير "دوري أبطال إفريقيا بطولتنا المفضلة، وذلك الفوز أمام فريق قوي بداية جيدة لنا ويجب أن نبني على ذلك قبل الخروج لمواجهة الجيش الملكي وهو أيضا فريق كبير وخصم صعب جدا".

وشدد "حققنا العديد من المكاسب بانتصارنا على شبيبة القبائل، النتيجة جيدة ورسالة للمنافسين، وأيضا عودة إمام عاشور من مكاسب المباراة".

وتابع "الاستعداد لفريق الجيش الملكي مثل استعدادتنا الطبيعية بالعودة للتدريبات والتركيز على مشاهدة مبارياتهم السابقة".

واختتم شوبير تصريحاته "الحمد لله اجتهدت في التدرب على ركلات الترجيح وعملت على ذلك قدر الإمكان، وكرمني الله بشكل جيد أن أخرج أمام كاب فيردي دون استقبال أي ركلة رغم أن 2 منهم خارج المرمى".

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

الأهلي مصطفى شوبير شبيبة القبائل دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مجموعة الأهلي - الجيش الملكي يتقدم باحتجاج رسمي ضد حكام لقاء يانج أفريكانز أشرف صبحي: نتابع مع مجلس إدارة الزمالك شكوى أرض أكتوبر.. وحلول قريبة حسين لبيب: نناشد السيسي بوضع الزمالك تحت رعايته.. وبلاغ أوقف مسيرة النادي مواعيد مباريات الأحد 23 نوفمبر 2025.. الزمالك والمصري ودربيي ميلان ولندن وريال مدريد هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي يورتشيتش: هدفنا الحفاظ على اللقب.. ومقارنة إيفرتون مع إبراهيم عادل ظالمة حامل اللقب يضرب بقوة.. بيراميدز يفوز على ريفيرز بهاتريك قطة مشهور يحصد نقطته الأولى مع الجيش ضد إنبي.. وتعادل سلبي بين مودرن والبنك
أخر الأخبار
قرارات لـ اتحاد الكرة.. 4 حالات شطب وقبول استقالة واعتماد خطة حتى أولمبياد 36 24 دقيقة | الكرة المصرية
بمشاركة مصر - الكشف عن تميمة كأس العرب 2025 "جُحا" 32 دقيقة | كأس العرب
أس: برشلونة يستعيد راشفورد قبل مواجهة تشيلسي.. وهذا موقف بيدري 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بعد العودة للملاعب.. بوجبا: سأنسى الانضمام لمنتخب فرنسا في هذه الحالة ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر المحتمل - الهاجري: نطمح للعودة إلى كأس العرب.. ومنتخب الفراعنة قوي بأي صف ساعة | كأس العرب
منافس مصر - عيسى ولوكاس وخيمينيز على رأس قائمة الإمارات.. وغياب كانيدو في كأس العرب ساعة | كأس العرب
جوزيه جوميز: كنا نستحق نقطة واحدة على الأقل أمام الهلال 2 ساعة | سعودي في الجول
خبر في الجول - إصابة عضلية لـ "دولا" لاعب سلة الاتحاد.. ومدة الغياب 2 ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي
/articles/517694/شوبير-مواجهة-شبيبة-القبائل-بها-مكاسب-عديدة-للأهلي-وأتمنى-سرعة-عودة-الشناوي