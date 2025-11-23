أشرف صبحي: نتابع مع مجلس إدارة الزمالك شكوى أرض أكتوبر.. وحلول قريبة

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن حلول سيتم طرحها قريبا لحل أزمة الزمالك بشأن أرض أكتوبر.

ويطالب نادي الزمالك باستعادة أرض أكتوبر من جديد لمساعدة النادي في حل أزمته المالية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر قناة إم بي سي مصر: "نتابع مع مجلس إدارة نادي الزمالك طوال الفترة الماضية لمشكلة أرض أكتوبر من الناحية القانونية ودراسة شكوى النادي".

وتابع "أرض أكتوبر يمتلكها الزمالك منذ عام 2003، ولا نتكلم عن مجلس إدارة معين أو شخص محدد، لكن تم منح النادي أكثر من فرصة والتجديد 3 مرات، ومن حيث المبدأ الأرض ملك مؤسسة وليست ملكا لشخص".

وشدد صبحي "إن شاء الله خلال الفترة القصيرة المقبلة ستكون هناك حلول مطروحة لمؤسسة نادي الزمالك".

وأضاف "نحن نتحدث عن مؤسسة وبالتأكيد سيكون هناك حلول وسيتم طرحها في القريب العاجل ونتابع بشكل جيد جدا المستندات التي قدمها النادي".

واختتم أشرف صبحي تصريحاته "هناك اهتمام كبير ودعم من الدولة متمثلة في وزارة الرياضة ووزارة الإسكان ورئيس مجلس الوزراء لمواجهة المشكلة وبحث حلولها".

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق نظر الدائرة الرابعة بمجلس الدولة الرحاب لطعن النادي ضد قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رئيس حدائق أكتوبر الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت الدائرة إحالة طعن النادي إلى هيئة المفوضين وتم تحديد جلسة يوم 23 ديسمبر لإعلان قرار الهيئة.

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة بعد سحب الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات.

وأدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.