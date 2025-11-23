حسين لبيب: نناشد السيسي بوضع الزمالك تحت رعايته.. وبلاغ أوقف مسيرة النادي

ناشد حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حل أزمة سحب أرض أكتوبر.

ويطالب نادي الزمالك باستعادة أرض أكتوبر من جديد لمساعدة النادي في حل أزمته المالية.

وقال حسين لبيب عبر قناة إم بي سي مصر: "أناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يضع نادي الزمالك تحت المنظار وتحت رعاية فخامته، فنحن حاولنا بكل ما أوتينا بقوة لمساعدة نادي الزمالك".

وأوضح "نناشد فخامة الرئيس وضع الزمالك بعين الاعتبار مثلما نجح بقيادته في حل مشكلة غزة والوصول بالشعبين المصري والفلسطيني للأمان، والآن نستأذن فخامته أن ينظر للزمالك نظرة قوية ونحن نعلم ونقدر أنه لا يتدخل إلا في الحق".

وشدد لبيب "وجود نادي الزمالك يفرق مع الرياضة المصرية، لدينا 19 لعبة تقريبا ونمثل من 30 إلى 35% من قوام المنتخبات الوطنية".

وتابع "من غير الطبيعي أن يتم التقدم ببلاغ من أحد الأشخاص فيتم إيقاف مسيرة نادي الزمالك".

واختتم حسين لبيب تصريحاته "نقدر أن النادي ملك الدولة، وأيا كان القرار فنحن تحت أمر الدولة في كل شيء، ونحن بصدد مشكلة كبيرة في النادي وكنا قد وجدنا حلها، وطلبنا من النيابة التحقيق معنا لأن أوراقنا سليمة".

وأعلن نادي الزمالك في وقت سابق نظر الدائرة الرابعة بمجلس الدولة الرحاب لطعن النادي ضد قرار وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية رئيس حدائق أكتوبر الصادر بسحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة 6 أكتوبر.

وقررت الدائرة إحالة طعن النادي إلى هيئة المفوضين وتم تحديد جلسة يوم 23 ديسمبر لإعلان قرار الهيئة.

ويواجه نادي الزمالك أزمة مالية كبيرة بعد سحب الأرض بما كان متفق عليها من استثمارات.

وأدت الأزمة المالية إلى شكوى أكثر من لاعب بسبب تأخر المستحقات المالية.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت في بيان رسمي سحب أرض نادي الزمالك بفرع أكتوبر.

وأكدت وزارة الإسكان في بيانها على سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتزامها التام بأحكام القانون.

وأشار بيان وزارة الإسكان وقتها إلى أنه لم يحدث أي تقدم في نسب إنجاز الأعمال مما يدل على عدم الجدية في التنفيذ.

كما أوضح البيان أنه قد تمت مخاطبة النادي في 4 يونيو الماضي بشأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ سحب قطعة الأرض نظرا لعدم الالتزام.

أما الزمالك فقد تقدم ببلاغ للنائب العام بشأن ما تم تداوله حول وجود مخالفات بأرض فرع أكتوبر وأعلن استعداد أعضاء مجلس الإدارة للمثول أمام جهات التحقيق.

وتقدم الزمالك بمناشدة رسمية لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي من أجل استعادة الأرض مجددا.