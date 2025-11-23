هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي

أقر هشام نصر نائب رئيس الزمالك أن كان على مجلس الإدارة بمصارحة الجماهير بالأزمات الكبيرة، وشدد على أن قيمة رعاة النادي لا تقترب من ربع ما يجنيه الأهلي.

وقال هشام نصر عبر إم بي سي مصر: "لا أنكر أن كان علينا كإدارة نادي الزمالك أن نصارح الجماهير بالأزمات الكبيرة، لكن كان اهتمامنا بالعمل ومحاولة حل المشاكل التي تحدث عن طريق المفاجأة، على سبيل المثال تم إيقاف قيدنا في كرة الطائرة بسبب لاعب أجنبي له 150 ألف دولار، من كان يعلم هذا الأمر؟ والكثير من الأزمات على هذه الشكلية".

وأضاف "لا أريد الحديث عن الديون في المجلس السابق لأن جماهير الزمالك تغضب لأننا نتحدث عن هذا الأمر كثيرا، دعنا نتحدث عن المستقبل وما سنفعله ومشكلة أرض 6 أكتوبر".

وأكمل "اكتشفنا أن قيمة الديون أكثر بضعفين ونصف عما كنا نتخيله، المشكلة أن هذه الديون تزيد بسبب الفوائد".

وواصل "نحن بصدد إنشاء شركة لكرة القدم، وسنحدد نسبة للاكتتاب من الجماهير نفسها لتكون مشاركة في شركة الكرة".

وتابع "قيمة الرعاية للزمالك لا تقترب من الربع بالنسبة للأهلي وهذا بعد تحسينها 4 أو 5 أضعاف مما كانت عليه، إذ استلمنا النادي وهو بإعلان واحد فقط على القميص والآن أصبحوا 7 أو 8 إعلانات والموارد زادت 4 أضعاف".

وواصل "لم نرث الديون المالية فقط، بل ورثنا أيضا ابتعاد رجال الأعمال عن مساعدة النادي ونعاني من ذلك حتى الآن، لكن الحصول على هذا العدد من الرعاة كان صعبا للغاية وهذا نتيجة عمل كبير من هاني شكري".

وشدد "نحن في انتظار انتهاء الجزء القانوني بشأن أرض النادي في 6 أكتوبر وعرض الملف لاتخاذ القرار، متى سنعرف القرار؟ الله أعلم".

واستمر "إجراءات سحب الأرض خاطئة، بشكل مفاجئ وجدنا الأمن والمدرعات والمطافي في الأرض، المشهد لم يكن جيدا فنحن الزمالك، نحن لسنا شركة للربح، بل نادي رياضي اجتماعي لا يهدف للربح".

وأوضح "لم يحدث وأن تم بيع الأرض أو جميع المناطق الاستثمارية، نحن نبيع مكونات من أجل دفعنا للأمام ماليا مثل ما تفعله البلاد في بعض الأحيان، وهناك بعض المخزون من الأراضي للأجيال القادمة، بالتالي بيع جزء من الأرض لشراء قطعة أرض أخرى شيء جيد، اتخذنا جميع الخطوات بموافقة الدولة والنيابة ستثبت ذلك ولدينا جميع الأوراق لإثبات الأمور، تعاقدت بعض البنوك معنا، هل هذا أمر سهل؟".

وكشف "لم ننشئ هذا المشروع بمفردنا، تعاقدنا مع جهة سيادية بشكل مباشر لكي لا نأخذ أي خطوة بشكل خاطئ، وقبل السحب بأسبوع تعاقدنا مع شركة سيادية لتسويق العضويات، كيف لشركة سيادية توقع معنا العقود دون معرفة أن الأرض سيتم سحبها، لكن الأرض ستعود إن شاء الله".

وأكمل "حصلنا على قرار وزاري في العام الجاري للبناء الأرض في 6 أكتوبر ثم خرج قرار آخر بسحب الأرض".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك كان قد حصل على قطعة أرض قبل أن تسحب منه لبناء أحد المولات عليها وتم تعويض الزمالك بقطعة أخرى وهي الحالية، وأتمنى ألا يتكرر الأمر مرة أخرى".