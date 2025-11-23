كأس العرب - فكرة لبنانية حملت اسم فلسطين وغابت 19 عاما

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق منافسات كأس العرب في قطر بمشاركة 16 منتخبا عربيا في بطولة مرتقبة من جميع أرجاء الوطن العربي.

وتستضيف قطر البطولة في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة منتخبات عربية عريقة.

النسخة المقبلة من كأس العرب تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من المتوقع أن تخطف الأنظار بعد النسخة الناجحة في عام 2021.

ورغم غياب عدد من النجوم عن البطولة بسبب ارتباطاتهم مع الأندية خاصة الأوروبية، إلا أنها فرصة ذهبية لنجوم آخرين لتقديم أنفسهم مع منتخبات بلادهم.

مجموع جوائز البطولة يبلغ 36.5 مليون دولار، والإقبال الجماهيري الكبير المنتظر يجعلنا أمام بطولة كبرى تروي عطش جمهور الوطن العربي لمثل هذه المنافسات.

كأس العرب للمنتخبات التي بدأت بفكرة لبنانية عادت مؤخرا بعد غياب طويل لأسباب مختلفة.

FilGoal.com يستعرض في التقرير التالي فكرة البطولة وكيف بدأت وتاريخها وأسباب عودتها بعد غيابها 19 عاما.

فكرة لبنانية

فكرة بطولة كأس العرب للمنتخبات ترجع إلى ستينيات القرن الماضي، حيث بدأ الاهتمام بإنشاء منافسة تجمع المنتخبات العربية.

اقتُرحت الفكرة لأول مرة عام 1957 على يد اللبناني ناصيف مجدلاني الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم آنذاك، إذ عقد اجتماعا عاما عربيا لإقامة البطولة.

أُقيمت النسخة الأولى من كأس العرب في بيروت عام 1963 بمشاركة خمسة منتخبات وهى تونس ولبنان والكويت والأردن وسوريا وتوج بلقبها المنتخب التونسي.

وتوج منتخب تونس، باللقب العربي، بعدما حصد 7 نقاط، حيث أقيمت البطولة من مرحلة واحدة بنظام الدوري.

وأول من هز الشباك في البطولة، هو اللبناني الحاج عدنان الشرقي في مرمى الكويت.

لماذا توقفت البطولة؟

بعد النسخ الأولى، توقفت بطولة كأس العرب بين عامي 1966 و1982.

خلال ذلك الفراغ، ظهرت بطولة بديلة تعرف بكأس فلسطين وأُقيمت ثلاث نسخ في السبعينات.

هذه البطولة كانت تعتبر بديلة فعلية لكأس العرب في ذلك الوقت، خاصة أن الأوضاع السياسية كانت تعيق استمرارية تنظيم المنافسة الأصلية.

وبالإضافة إلى ذلك، أسندت بعض نسخ البطولة العربية إلى فعاليات رياضية أكبر، مثل دورة الألعاب العربية، كما حصل في نسخة 1992 عندما أُدرجت البطولة ضمن فعاليات دورة الألعاب العربية.

وبذلك كان هناك فترات انقطاع وعدم انتظام في إقامة البطولة، مما دفع إلى توقفها مؤقتا أو تحولها إلى مناسبات رياضية بديلة.

عودة كأس العرب ولماذا عادت؟

شهدت البطولة العربية للمنتخبات عودة رسمية بعد فترات طويلة من التوقف، وكان ذلك عبر تنظيمها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وليس فقط الاتحاد العربي.

بعد غياب 19 عاما، أقيمت في عام 2021 نسخة جديدة باسم "FIFA Arab Cup" وكانت أول مرة تنظم تحت مظلة فيفا، وهو ما أعطى اعترافا أكبر بقيمة البطولة ومنحها نوعا من الشرعية العالمية.

ثم تم تحديد نسخة أخرى لعام 2025، إذ من المقرر أن تُنظم في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، مما يعكس النجاح الباهر للنسخة الأخيرة للبطولة.

وتقام المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 1 ديسمبر على استاد البيت، بينما تستضيف ملاعب خليفة الدولي وأحمد بن علي والمدينة التعليمية واستاد 974 بقية المباريات حتى النهائي المقرر يوم 18 ديسمبر على استاد لوسيل.

بطولات الأندية العربية

خلال الفترات التي لم تُعقد فيها بطولة منتخبات العرب، لم يتوقف النشاط العربي لكرة القدم، بل ظهرت عدة مسابقات للأندية تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم.

هذه البطولات حافظت على التنافس العربي الكروي وساعدت على تطوير الأندية واللاعبين.

وتغيرت مسميات بطولات الأندية العربية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية حتى حملت النسخة الأخيرة اسم كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

بطولة الأندية العربية أبطال الدوري: انطلقت أول مرة عام 1982 واستمرت حتى 2001.

بطولة الأندية العربية أبطال الكؤوس: بدأت عام 1989 وأُقيمت عدة نسخ حتى عام 2002.

بطولة الأندية العربية النخبة أو الأبطال النخبة: ظهرت عام 1995 واستمرت حتى 2001 وشهدت مشاركة أندية كبيرة مثل الشباب السعودي والأهلي.

بطولة دوري أبطال العرب: ظهرت في عام 2003 واستمرت حتى 2009.

البطولة العربية للأندية: أقيمت عام 2017 وتوج بها نادي الترجي التونسي على حساب الفيصلي الأردني.

كأس العرب للأندية الأبطال: أقيمت 2018 وفاز بها النجم الساحلي، و2019 وفاز بها الرجاء المغربي، و2023 فاز بها النصر السعودي.

سجل الأبطال

تناوبت 6 منتخبات عربية على تحقيق لقب كأس العرب، ويعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجا بواقع 4 ألقاب في أعوام (1964 و1966 و1985 و1988).

فيما فازت السعودية بلقبين (1998 و2002) وفازت تونس بلقب عام 1963 والمغرب بلقب 2012 ، ومصر بلقب 1992، والجزائر بلقب 2021.