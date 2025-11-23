قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال
الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 00:16
كتب : FilGoal
أعرب أحمد عاطف "قطة" نجم بيراميدز عن سعادته البالغة بتسجيل أول هاتريك في مسيرته مع الفريق.
وسجل قطة 3 أهداف "هاتريك" قاد بهم بيراميدز للفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
أحمد عاطف "قطة" عبر موقع ناديه على فيسبوك: "سعيد بتسجيل أول هاتريك لي مع بيراميدز والقادم أفضل إن شاء الله. نريد الفوز بجميع المباريات والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا".
وافتتح أحمد عاطف التسجيل في الدقيقة 52 بعد ارتداد الكرة له.
وفي الدقيقة 58 أحرز عاطف الهدف الثاني من رأسية قوية.
وفي الدقيقة 71 أكمل قطة الهاتريك.
وللمرة الأولى يسجل لاعب مصري هاتريك في دوري أبطال إفريقيا منذ إمام عاشور لاعب الأهلي في الموسم الماضي.
