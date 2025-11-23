قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 00:16

كتب : FilGoal

أحمد عاطف "قطة"

أعرب أحمد عاطف "قطة" نجم بيراميدز عن سعادته البالغة بتسجيل أول هاتريك في مسيرته مع الفريق.

أخبار متعلقة:
حامل اللقب يضرب بقوة.. بيراميدز يفوز على ريفيرز بهاتريك قطة مؤتمر يورتشيتش: الحفاظ على القمة صعب.. وموقف بيراميدز واضح بشأن الكرتي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أبلغنا الكرتي برفض مشاركته في كأس العرب بيراميدز: كنا قريبين من حمدي فتحي.. وهذه حقيقة مفاوضات أبو علي وحامد حمدان

وسجل قطة 3 أهداف "هاتريك" قاد بهم بيراميدز للفوز على ريفيرز يونايتد النيجيري في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

أحمد عاطف "قطة" عبر موقع ناديه على فيسبوك: "سعيد بتسجيل أول هاتريك لي مع بيراميدز والقادم أفضل إن شاء الله. نريد الفوز بجميع المباريات والحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا".

وافتتح أحمد عاطف التسجيل في الدقيقة 52 بعد ارتداد الكرة له.

وفي الدقيقة 58 أحرز عاطف الهدف الثاني من رأسية قوية.

وفي الدقيقة 71 أكمل قطة الهاتريك.

وللمرة الأولى يسجل لاعب مصري هاتريك في دوري أبطال إفريقيا منذ إمام عاشور لاعب الأهلي في الموسم الماضي.

ويعد بيراميدز حامل لقب البطولة بعد التتويج بها الموسم السابق على حساب صنداونز الجنوب إفريقي.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز منافسه باور ديناموز الزامبي في الجولة الثانية من دور المجموعات في البطولة.

وعلى الجانب الآخر انتصر نهضة بركان المغربي على باور ديناموز بثلاثة أهداف دون مقابل في المجموعة ذاتها.

وبهذا يتصدر بيراميدز مجموعته ويأتي خلفه نهضة بركان ثم باور دينامو وريفيرز يونايتد.

بيراميدز أحمد عاطف قطة دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور حمزة عبد الكريم: أتمنى إثبات وجودي مع الأهلي.. وهذا ما طلبه توروب يورتشيتش: هدفنا الحفاظ على اللقب.. ومقارنة إيفرتون مع إبراهيم عادل ظالمة حامل اللقب يضرب بقوة.. بيراميدز يفوز على ريفيرز بهاتريك قطة منذ نجمي الزمالك والأهلي.. قطة يسجل "هاتريك" في ريفيرز يونايتد طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي
أخر الأخبار
إيدي هاو: كنت أعلم سجلي السلبي أمام مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
هشام نصر: كان علينا مصارحة الجماهير بالأزمات.. وقيمة رعاية الزمالك لا تقترب من ربع الأهلي ساعة | الدوري المصري
فان دايك: نتلقى أهدافا سهلة والجميع محبط في ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
روبن دياز: قرارات الحكام غريبة وتحتاج إلى توضيح ساعة | الدوري الإنجليزي
جوارديولا: لم نستطع الحفاظ على مستوانا أمام نيوكاسل ساعة | الدوري الإنجليزي
بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 2 ساعة | الكرة الإفريقية
توروب: أعرف قيمة دوري الأبطال بالنسبة لـ الأهلي.. وكنت أنتظر إمام عاشور 2 ساعة | الكرة الإفريقية
قطة: سعيد بأول هاتريك مع بيراميدز.. ونريد الحفاظ على لقب دوري الأبطال 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 محمد صلاح: فكرت في العودة إلى مصر وعدم إكمال مسيرتي في أوروبا 2 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 حسام حسن غاضبا: لن أسكت مجددا على "البهوات".. نجاحنا يغضب البعض والقادم أصعب
/articles/517682/قطة-سعيد-بأول-هاتريك-مع-بيراميدز-ونريد-الحفاظ-على-لقب-دوري-الأبطال