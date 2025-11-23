حمزة عبد الكريم: أتمنى إثبات وجودي مع الأهلي.. وهذا ما طلبه توروب

الأحد، 23 نوفمبر 2025 - 00:00

كتب : FilGoal

حمزة عبد الكريم - الأهلي - شبيبة القبائل

يتمنى حمزة عبد الكريم مهاجم الأهلي الصاعد إثبات أحقيته بالحصول على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لناديه.

وشارك عبد الكريم لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما حل بديلا في مباراة الأهلي وشبيبة القبائل.

وقال حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي عبر حساب ناديه على فيسبوك: "دخلنا مباراة شبيبة القبائل في كامل تركيزنا لتحقيق الفوز ضربة البداية دائما مهمة والنتيجة كبيرة ولكن كان من الممكن تسجيل عدد أكبر من الأهداف وعلينا استغلال جميع الفرص في المباريات المقبلة".

وأضاف "هذه أول مشاركة لي في دوري أبطال إفريقيا وأتمنى الاستمرار في المشاركة مع الفريق وإثبات وجودي توروب طالبني بالتركيز واللعب بثقة ودون خوف وأتمنى أن أكون على قدر ثقته بي".

وأتم "اللعب مع منتخب مصر وتسجيل الأهداف شيء عظيم ولكن الآن أغلقت هذه الصفحة وعلي التركيز مع النادي الأهلي الجمهور دائما يدعمنا ويساندنا وننتظر منه هذا الدعم في المباريات المقبلة".

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.

