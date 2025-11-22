فليك: الفوز أهم من عدم استقبال الأهداف.. وليفاندوفسكي بين الأفضل في العالم

شدد هانز فليك المدير الفني لبرشلونة على أن الفوز بالمباريات أهم من عدم استقبال الأهداف.

واكتسح برشلونة منافسه أتلتيك بلباو بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 13 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وقال المدرب الألماني خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "سعيد جدًا. كل شيء سار كما يجب لأننا سيطرنا على المباراة وسجلنا الأهداف في اللحظات المناسبة".

وأضاف "كان من المهم ألا نستقبل أهدافًا، لكن الأهم هو الفوز بالمباريات. هذه هي الطريقة التي يجب أن نلعب بها".

وأكمل " نعرف أن أتلتيك يضغط عاليًا ويلعب بتنظيم كبير. سنحت لهم بعض الفرص، إنهم فريق رائع. أحيانًا تسير الأمور لصالحك، وهذه واحدة من تلك المرات".

وعن أليخاندرو بالدي قال: "بالدي بخير، لكن كان علينا أن نحافظ عليه باستبداله".

وواصل "العودة لكامب نو؟ كان شعورًا لا يُصدق، وفوق ذلك فزنا. لم يكن الأمر سهلًا، لكن كل شيء سار جيدًا. نحن سعداء لأننا لم نستقبل أهدافًا وسجلنا أربعة وحصدنا النقاط الثلاث".

وأنهى حديثه قائلا: "روبرت ليفاندوفسكي لاعب مهم للغاية. من أولئك الذين يسجلون دائمًا تقريبًا حين يحصلون على فرصة واحدة، خلال آخر عشر سنوات كان واحدًا من أفضل المهاجمين أو ربما الأفضل".

وأحرز برشلونة في جميع مبارياته الـ 33 الماضية في الدوري الإسباني 88 هدفا وتعتبر السلسلة الأفضل منذ فبراير 2019 عندما كان إرنيستو فالفيردي يقود الفريق إذ سجل 99 هدفا في 37 مباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 31 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بالتساوي مع ريال مدريد الذي لم يلعب مباراته في الجولة.

بينما توقف رصيد بلباو عند النقطة 17 في المركز الثامن.