كأس العرب - نجم الجزائر مهدد بالغياب عن البطولة

بات الجزائري ياسين براهيمي لاعب الغرافة القطري مهددا بالغياب عن منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن الغرافة إصابة ياسين براهيمي في غشاء العضلة اليمنى وغيابه لمدة أسبوعين.

وأصبح نجم الجزائر مهددا بالغياب عن بطولة كأس العرب التي تنطلق في 1 ديسمبر.

ولم يعلن مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر المشارك في كأس العرب قائمة منتخب بلاده حتى الآن.

ويلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة العراق، والفائز من البحرين ضد جيبوتي، والفائز من لبنان ضد السودان.

ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الماضية من كأس العرب بعد الفوز على تونس 2-0 في النهائي.