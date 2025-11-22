كأس العرب - نجم الجزائر مهدد بالغياب عن البطولة

السبت، 22 نوفمبر 2025 - 23:36

كتب : FilGoal

لاعبو الجزائر يحتفلون بهدف ياسين براهيمي في المغرب

بات الجزائري ياسين براهيمي لاعب الغرافة القطري مهددا بالغياب عن منتخب بلاده في بطولة كأس العرب.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أبلغنا الكرتي برفض مشاركته في كأس العرب بنشرقي وبنتايك والكرتي.. السكتيوي يعلن قائمة المغرب في كأس العرب منافس مصر - يزن النعيمات على رأس قائمة الأردن في كأس العرب.. وغياب التعمري قائمة المنتخب الثاني - النني والسولية على رأس اختيارات طولان لـ كأس العرب

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وأعلن الغرافة إصابة ياسين براهيمي في غشاء العضلة اليمنى وغيابه لمدة أسبوعين.

لا يتوفر وصف.

وأصبح نجم الجزائر مهددا بالغياب عن بطولة كأس العرب التي تنطلق في 1 ديسمبر.

ولم يعلن مجيد بوقرة مدرب منتخب الجزائر المشارك في كأس العرب قائمة منتخب بلاده حتى الآن.

ويلعب منتخب الجزائر ضمن المجموعة الرابعة رفقة العراق، والفائز من البحرين ضد جيبوتي، والفائز من لبنان ضد السودان.

ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الماضية من كأس العرب بعد الفوز على تونس 2-0 في النهائي.

كأس العرب منتخب الجزائر ياسين براهيمي
نرشح لكم
مواعيد مباريات الثلاثاء 25 نوفمبر.. تصفيات كأس العرب وبيراميدز وأبطال أوروبا خبر في الجول – انضمام محمد مسعد وإسلام سمير لمعسكر منتخب مصر الثاني كأس العرب – 6 ملاعب تستضيف البطولة أحدهم يتكون من حاويات بحرية كأس العرب - متى يتحدد منافس مصر الأخير في دور المجموعات كأس العرب - حامد حمدان: عازمون على عبور ليبيا والتأهل لمرحلة المجموعات كأس العرب - 6 منتخبات تصل قطر للمشاركة في ملحق التصفيات كأس العرب - تاريخ مصر.. بين مقصية لا تنسى وظهور وجوه جديدة بمشاركة مصر - الكشف عن تميمة كأس العرب 2025 "جُحا"
أخر الأخبار
هاري كين يرد على التقارير التي تربطه بالانتقال إلى برشلونة 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
لاعب إيفرتون: مشادة جانا جاي مع كين كانت لحظة جنون.. وهذا ما حدث في الاستراحة 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة هاوسن أمام أولمبياكوس 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – اتحاد الكرة يوافق على طلب حسام حسن بشأن قائمة أمم إفريقيا 49 دقيقة | الكرة الإفريقية
بعد الخسارة برباعية.. مدرب اتحاد جدة: لعبنا ضد الدحيل بالأسماء فقط ساعة | سعودي في الجول
كورتوا يغيب عن مواجهة أولمبياكوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
مدرب إيفرتون: لم أفهم سبب طرد جانا جاي غير المتوقع ساعة | الكرة الأوروبية
إدريسا جانا جاي يعتذر بعد صفع زميله أمام مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - طولان يستقر على ضم 3 محترفين في القائمة النهائية لكأس العرب 2 بيان رسمي من شبيبة القبائل بشأن جمهوره في مباراة الأهلي 3 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (4)-(1) شبيبة القبائل.. فوز الأحمر 4 الزمالك يعلن تشخيص إصابة عبد الله السعيد
/articles/517678/كأس-العرب-نجم-الجزائر-مهدد-بالغياب-عن-البطولة