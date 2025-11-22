كرة سلة – الاتحاد السكندري يهزم الأهلي في ذهاب نهائي المرتبط

فاز الفريق الأول للرجال للاتحاد السكندري لكرة السلة على الأهلي بنتيجة 75-66، وذلك في ذهاب نهائي الدوري المصري المرتبط.

وتغلب الاتحاد السكندري على الأهلي، وذلك بعد فوز فريق الناشئين للأهلي على الاتحاد بنتيجة 67-49.

ويقام نهائي الدوري المرتبط على صالة وزارة الشباب والرياضة في مدينة السادس من أكتوبر.

انتهى الربع الأول بتقدم الأهلي بنتيجة 17-15، لكن الاتحاد أنهى النصف الأول من المباراة متقدما بنتيجة 36-29.

في الشوط الثاني استمر تفوق الاتحاد السكندري وشهدت المباراة تألق أحمد عادل "دولا" الذي سجل أكثر من ثلاثية.

وكان إيهاب أمين لاعب الأهلي هو أكثر مسجل في المباراة بعدما سجل 23 نقطة، ومن جانب الاتحاد السكندري كان أنس أسامة أكثر المسجلين برصيد 19 نقطة.

وتفوق الاتحاد السكندري في التسديدات الثلاثية بعدما سجل 10 من 28 محاولة، بنسبة نجاح 35.7%، أما الأهلي لم يسجل رميتين فقط من خارج خط الثلاثيات من أصل 25 محاولة، بنسبة 0.8%.

وتقام مباراتي الناشئين والكبار لعودة نهائي دوري المرتبط بعد غدا الإثنين، على صالة وزارة الشباب والرياضة.

ويحتاج الاتحاد السكندري والأهلي للفوز في مباراتي يوم الإثنين لحسم لقب المرتبط.

أما في حالة فوز فريق بمباراة والآخر بالمباراة الأخرى سيتم اللجوء لمباراة فاصلة تقام يوم الثلاثاء بين فريق الكبار فقط.