طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة الشناوي

كشف أحمد جاب الله طبيب الأهلي تفاصيل إصابة محمد الشناوي خلال مواجهة شبيبة القبائل.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل4-1 ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال أحمد جاب طبيب الأهلي عبر موقعه الرسمي لناديه: "محمد الشناوي شعر بآلام في العضلة الضامة اليسرى، وفضل الجهاز الطبي استبداله تجنبا لتفاقم الإصابة".

وأضاف "حارس الأهلي سيجري أشعة على العضلة الضامة خلال الساعات القادمة لتقييم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية".

وتعرض محمد الشناوي حارس الأهلي للإصابة ليغادر الملعب في الدقيقة 77 ويشارك بدلا منه مصطفى شوبير.

وفاز الأهلي على شبيبة القبائل ليتصدر المجموعة الثانية لدوري الأبطال، وذلك بعدما فاز يانج أفريكانز التنزاني على الجيش الملكي المغربي بهدف.

رباعية الأهلي سجلها محمود حسن "تريزيجيه" هدفين، وهدف لكل من محمد شريف وإمام عاشور.